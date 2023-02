Après Go Sport et Camaïeu, certains salariés des Nouvelles Galeries à Belfort craignent une fermeture

L'inquiétude plane sur les Nouvelles Galeries à Belfort. Le magasin est affilié au groupe français Hermione People & Brands (HPB), division de la Financière Immobilière Bordelaise . HPB qui possède aussi La Grande Récré, Gap France, Go Sport (en redressement judiciaire) et Camaïeu (liquidé) . Cet été, Go Sport fermait son magasin à Andelnans. Suivait ensuite Camaïeu à Belfort en octobre. Les salariés des Nouvelles Galeries (les Galeries Lafayette belfortaines) s'inquiètent désormais de subir le même sort.

La fermeture ? "Presque une certitude"

"C'est presque une certitude", lance Laurence Rulofs, déléguée Cfdt aux Nouvelles Galeries, au sujet d'une possible fermeture. Elle se rappelle des promesses au moment du rachat du magasin par le groupe Hermione People & Brands en 2018 : "Vous allez voir, ça va changer, c'est un grand groupe, nous sommes solides, c'est une société saine". Des promesses qui, aujourd'hui, lui semblent lointaines. "On voit Go Sport et Camaïeu, ce n'est pas bon. Pour nous, les prochains, c'est nous".

Véronique Nardin, élue CFDT du magasin de Belfort et élue au CSE central des Galeries Lafayette, affirme que le magasin n'est plus livré. "Depuis le 1er février, on est bloqué. C'est entre 10 et 15 palettes par semaine, c'est énorme. Nos fournisseurs ne sont plus payés, les intervenants dans nos magasins ne sont pas rémunérés non plus", déclare-t-elle.

Pas de commentaire de la direction

Des inquiétudes auxquelles ne répond pas la direction, regrette Laurence Rulofs. "Il n'y a pas de dialogue social, on nous cache tout. Par exemple, la direction de Belfort dit qu'elle n'est au courant de rien." Jointe par France Bleu, la direction du magasin belfortain ne reconnaît pas de situation spécifique à celui-ci et renvoie vers la communication nationale du groupe Hermione People & Brands, qui ne fait pas de commentaire. La mairie de Belfort dit aussi ne pas être au courant d'une possible vente ou liquidation.

Les représentants syndicaux des Galeries Lafayette avaient lancé en décembre dernier un droit d'alerte économique. Une procédure pour obtenir des informations sur la situation de l'entreprise, pour le moment sans réponse. Ils prévoient désormais une action devant 22 magasins Galeries Lafayette, dont celui de Belfort, le 14 février, jour de la Saint-Valentin, pour "déclarer leur amour envers ces commerces de centre-ville" et interpeller la direction sur leur situation.