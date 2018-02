L'Esmod, plus ancienne école de mode parisienne, a installé ce lundi une partie de ses cours à Pantin. Avec notamment les ateliers Hermès et Chanel, la ville de Seine-Saint-Denis s'impose peu à peu comme une nouvelle capitale de la mode.

Pantin, France

L'une des plus prestigieuses et surtout la plus ancienne école de mode a quitté Paris pour la Seine-Saint-Denis. L'Esmod Paris, créée en 1841, a déménagé à Pantin, dans les anciens locaux de la Banque de France, à proximité du parc de la Villette et de la porte de Pantin. Environ 500 étudiants, fréquentant pour la plupart l'Isem, l'école de commerce de l'Esmod et ses formations en "fashion business", ont fait leur rentrée ce lundi. La filière création, stylisme et modélisme (environ 800 étudiants), reste à Paris dans le 9ème arrondissement.

L'Esmod s'installe dans une ville où de grands noms sont déjà présents Copier

L'Isem était jusqu'ici installée dans le quartier du Sentier et pour beaucoup d'étudiants le déménagement ne se fait pas sans mal. "Pour une école de mode parisienne, c'est un peu dommage de s'être excentré" regrettent Marine et ses copines, en 1ère année.

L'école séduite par le dynamisme de Pantin dans le secteur de la mode

"Il y a énormément de choses qui se passent à Pantin et on voulait être dans cette dynamique" justifie Christine Walter Bonini, la directrice générale du groupe Esmod International, qui compte 20 écoles dans 13 pays du monde, notamment à Oslo, Dubaï ou encore Moscou.

La mode, ça fait vivre une ville"

"Notre président était absolument séduit par le dynamisme de cette ville, vers les arts la culture la mode, l'installation d'Hermès, l'installation de Paraffection, qui sont les savoirs-faire, qui ont été repris par Chanel" détaille-t-elle : "la mode ça fait vivre une ville, c'est aussi une industrie, ce sont des ateliers, c'est de la création, c'est du marketing et on espère participer à cette dynamique plus largement dans le domaine de la mode".

Christine Walter-Bonini, directrice générale de l'Esmod Copier

Aujourd'hui les étudiants d'Isem Paris ont découvert les nouveaux locaux d'Esmod-Isem à Pantin. Les équipes étaient là pour les accueillir dans ce nouvel espace ultra design ! #esmod#isem#fashionschool#pantinpic.twitter.com/L3N6U0oG8H — ESMOD PARIS (@esmodparis) February 26, 2018

Des locaux qu'on ne "trouve plus dans Paris"

Autre avantage : les locaux de 3800 m² avec 26 salles de classes et un jardin. "On est passé de la 2 chevaux à la Rolls" sourit Christine Walter Bonini : "il fallait de la place et cette place on ne la trouve plus dans Paris". En 2016, Pantin a aussi vu s'installer l'agence de publicité BETC, dans les magasins généraux, ancien bâtiment industriel du début du XXème siècle.