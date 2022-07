Après l'accord entre Moscou et Kiev, le blé revient à son prix d'avant l'invasion russe

Après la signature d'un accord entre l'Ukraine et la Russie sur la reprise des exportations de céréales via la mer Noire ce vendredi, le cours du blé a fortement chuté sur les marchés, retrouvant son cours d'avant la guerre.

A Chicago, le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en septembre a lâché 5,86% à 7,5900 dollars, soit son prix avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février. Le maïs, dont l'Ukraine est aussi productrice, a glissé dans la foulée de 1,99% à 5,6425 dollars le boisseau pour livraison le même mois. Sur Euronext, le blé tendre a conclu à 325,75 euros la tonne pour livraison en septembre, dégringolant de 6,41%.

Gautier Le Molgat, analyste chez Agritel, rappelle toutefois les incertitudes soulevées par la mise en oeuvre concrète de ces corridors maritimes. Et Michael Zuzolo, président de la société de courtage et d'analyses Global Commodity Analytics and Consulting, s'interrogeait si le cours de la céréale, mais aussi celui du maïs, allaient continuer de baisser, vu la faiblesse du dollar et la sécheresse touchant les cultures en France, en Roumanie et en Espagne.