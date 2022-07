Après l'épopée en Coupe de France, Bergerac investit dans le football

La ville de Bergerac, le Bergerac Périgord Football Club, la CAB, le département et la région investissent pour développer le football à Bergerac. De gros travaux de rénovation du site du barrage vont être engagés, pour un montant d'1,6 million d'euros.

Bergerac a réalisé l'exploit en atteignant les quarts de finale de la Coupe de France en février dernier, aujourd'hui la ville veut rénover ses infrastructures sportives et promouvoir le football. Mardi 12 juillet, la ville de Bergerac, la communauté d'agglomération, le département, la région Nouvelle-Aquitaine et le Bergerac Périgord Football Club se sont mis d'accord sur un plan pluriannuel d'investissements qui permettra de réhabiliter les équipements sportifs de la ville.

à lire aussi EN IMAGES - Revivez la terrible élimination de Bergerac aux portes des demi-finales de la Coupe de France

Rénover le site du barrage

Le programme prévoit de rénover le site du barrage au Pont Roux, le centre d'entraînement du BPFC. Deux terrains de foot à cinq ont déjà commencé à être construits, ils devraient être inaugurés en septembre. En 2022, des travaux de rénovation de l'éclairage des terrains seront engagés. En 2023, le site sera équipé de nouveaux vestiaires et d'un nouveau sol synthétique en 2024. Le club s'engage de son côté à créer des bureaux administratifs et une salle de réunion.

1,6 million d'euros

Les travaux coûteront au total 1,6 million d'euros, et devraient être financés à hauteur de 400.000 euros par le club et 1,2 million par les collectivités. Des demandes de financements seront faits auprès de l'agence nationale du sport et du Fafa, le fonds d'aide au football amateur.