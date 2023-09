Après l'incendie du marché couvert, les commerçants entrevoient le bout du tunnel à Libourne

Trois semaines après l'incendie du marché couvert de Libourne, France Bleu Gironde est auprès des commerçants de la ville ce dimanche matin. La tournée des marchés s'installe en effet place Abel Surchamp dans le centre-ville de 10h à 12h30.

Depuis cette nuit du 2 au 3 septembre où les 1 000m² du marché couvert ont été complètement ravagés par les flammes, la quasi-totalité des 17 commerçants se sont installés sur le marché de plein air en attendant de trouver une solution plus pérenne et surtout de savoir ce que va devenir le bâtiment incendié qui les accueillait. Des commerçants qui retrouvent petit à petit le moral à l'image de Sylvain Paillard, leur responsable : "Les premières semaines, cela a été assez compliqué pour tout le monde car on ne savait pas trop comment cela allait se passer. Maintenant, on a bien négocié (avec la mairie et les assurances) et tout est plus clair. Cela va mieux."

Une cagnotte et bientôt un nouveau marché semi-couvert

Les 17 commerçants du marché couvert viennent surtout de toucher leurs premières avances des assurances. Un vraie bouffée d'oxygène. Il y a aussi cet élan de solidarité autour d'eux comme cette cagnotte lancée en ligne par le restaurateur Lionel Castano : "C'était naturel de leur venir en aide. Nous aussi on est indirectement touché car le marché ramenait beaucoup de monde." L'objectif est d'atteindre les 3 000 euros d'ici la fin du mois d'octobre. Cet argent servira surtout à communiquer sur les changements à venir et organiser quelques événements.

C'est l'autre bonne nouvelle des derniers jours, les commerçants vont rapidement être relogés dans un local du centre-ville. Une sorte de nouveau marché semi-couvert va voir le jour comme l'explique Sylvain Paillard : "Il y a deux commerçants qui vont rester sur la place avec le marché en plein air. Ensuite, les commerçants seront divisés en deux au niveau de ce nouveau local avec certains à l'intérieur et d'autres à l'extérieur mais on retrouvera de belles étales." Cette situation pourrait durer 3 à 4 ans, le temps de réhabiliter voire reconstruire les halles de la ville.