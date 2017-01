Après l'incendie, Rouchy va reconstruire son magasin du Brézet à Clermont-Ferrand

Le 20 décembre dernier, ce magasin de carrelage et sanitaire, bien connu des puydômois, brûlait dans un gigantesque incendie. Près d'un mois après, le patron Géraud Rouchy planifie la reconstruction et fait le point sur France Bleu Pays d'Auvergne.

"On avait 50 personnes qui travaillaient sur le site. Ça a été un choc. Beaucoup sont partis sans même pouvoir prendre leurs affaires...", raconte Géraud Rouchy, patron de l'entreprise du même nom. Un revendeur de carrelage, chauffage et sanitaire basé à Issoire et qui le 20 décembre 2016 a vu son magasin du Brézet à Clermont-Ferrand, entièrement rayé de la carte par un violent incendie.

Un bâtiment neuf à l'horizon du printemps 2018

"L'ensemble des 3500 mètres carrés du bâtiment est détruit et sera bientôt rasé", confirme Géraud Rouchy. "On était ici depuis 1989. Il a fallu à peine deux heures pour que le bâtiment soit totalement détruit." L'incendie a emporté de gros stocks de matériel, tout ce qui était exposé dans le magasin et les bureaux. Malgré les gros dégâts, Géraud Rouchy pensent à l'avenir : "à l'horizon du printemps 2018, pouvoir redémarrer l'activité, refaire un beau bâtiment, une belle salle d'exposition pour accueillir nos clients sur ce site historique."

Réécoutez l'interview de Géraud Rouchy, patron du magasin de carrelage qui a brûlé le 20 décembre 2016. Partager le son sur : Copier

En attendant, une trentaine de salariés ont pu réintégrer un bâtiment encore intact sur le site du Brézet. 20 autres salariés ont été déplacés au siège d'Issoire. Le chômage technique, lui, s'est limité à quelques heures. L'origine accidentelle de l'accident, elle, est bien confirmée.