Après l'interdiction de la vente de fleurs de CBD, les commerçants du Berry en colère

Les fleurs de CBD, c'est fini ! Elles sont désormais interdites à la vente en France. Le gouvernement a publié un arrêté au Journal officiel ce vendredi 31 décembre, le soir du réveillon, pour interdire la vente aux consommateurs de fleurs ou de feuilles brutes à fumer ou en tisane. Depuis ce dimanche 2 janvier, tous les buralistes, pharmaciens et commerces spécialisés doivent retirer leurs produits de la vente.

Le CBD est une molécule non psychotrope du cannabis, à laquelle des vertus relaxantes sont attribuées. Actuellement, elle est en plein essor. En Berry, les boutiques fleurissent. Rien qu'à Châteauroux, une dizaine de magasins vendent des produits à base CBD. La mesure est un coup dur pour ces commerçants, les fleurs de CBD représentant la quasi totalité de leurs ventes.

Risque de faillite

Dans sa boutique de Châteauroux, Nicolas Lemaigre vend de l'huile, des baumes et des infusions à base de CBD. Mais la fleur représente le gros de son business. La mesure a du mal à passer. "Ça représente à-peu-près 60 % de mes ventes. Au niveau du chiffre d'affaires, ça va faire mal, même si je me rabats sur les produits transformés, je vais perdre des clients", assure ce gérant.

Nicolas Lemaigre, gérant d'une boutique de CBD à Châteauroux, redoute la faillite © Radio France - Justine Claux

La pilule est d'autant plus difficile à avaler qu'il a ouvert on commerce il y a à peine trois mois. Avec cette interdiction, il redoute la faillite. Sans compter qu'il se retrouve avec de gros stocks de fleurs de CBD sur les bras. "On en fait quoi, du coup ?, s'interroge-t-il. J'ai quand même un gros stock, plusieurs milliers d'euros de marchandises. Est-ce que le gouvernement va nous rembourser ? C'est du grand n'importe quoi".

8.000 euros de marchandises précisément que ce commerçant ne peut plus vendre. Nicolas Lemaigre ne comprend pas la décision du gouvernement. "On payait une TVA sur nos produits, ça rapportait de l'argent à l'Etat. Je pense qu'ils n'ont pas du tout réfléchi à l'impact que ça allait avoir sur l'économie, insiste-t-il. Le CBD se développait à vitesse grand V mais ils ont décidé d'enfoncer le clou, je ne comprends pas".

Depuis la légalisation du CBD, 1.700 boutiques ont fleuri en France. En 2021, le secteur a engrangé plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, d'après l’Union des industriels pour la valorisation des extraits de chanvre (Uivec).

Razzia des clients sur les fleurs de CBD

Après l'annonce de l'interdiction de la vente de fleurs de CBD, les clients se sont dépêchés d'en acheter avant qu'il ne soit trop tard. Nicolas Lemaigre a été dévalisé. "Les clients sont venus faire des stocks de fleurs, je n'en ai jamais vendu autant, ils ont fait des réserves pas possible", raconte-t-il.

En moins d'une journée, ce commerçant a vendu plus de 470 euros de fleurs de CBD. "C'est énorme, j'ai fait ma meilleure journée depuis que j'ai ouvert en l'espace d'une demi-heure", se réjouit Nicolas Lemaigre.

En 2021, la France comptait près d'un million de consommateurs de CBD.