Après l'intervention des forces de l'ordre au dépôt de Donges, les explications de la sous-préfecture

Dans la nuit de lundi à mardi, l'intervention des forces de l'ordre à Donges (Loire-Atlantique) pour permettre le déchargement d'un bateau venu alimenter le pipe de la SFDM (société française Donges-Metz) s'est accompagnée d'affrontements entre gendarmes mobiles et manifestants. Ce mardi après-midi, le sous-préfet de Saint-Nazaire, Michel Bergue, et le Lieutenant-Colonel Cédric Sautier, patron de la compagnie de gendarmerie de Saint-Nazaire, ont tenu à apporter des précisions sur cette intervention.

ⓘ Publicité

200 manifestants, 160 gendarmes mobiles

Le sous-préfet de Saint-Nazaire explique que cette intervention a été décidée "au vu de la nécessité de réalimenter une partie de la France en gazole". Selon le représentant de l'État, il y avait quelque 200 manifestants et 160 gendarmes mobiles. Il indique que les manifestants ont lancé des bouteilles en verre, des boulons et fait des tirs de mortier. Les forces de l'ordre ont répliqué avec près de 150 grenades lacrymogènes dont quatre de désencerclement ainsi que cinq tirs de LBD.

"Les grenades lacrymogènes ont joué leur rôle, il n'y a pas eu de contact physique et les manifestants au bout de deux heures ont fini par reculer jusqu'au niveau du terminal charbonnier", explique le lieutenant-colonel. C'était bien cela le but de l'opération : établir un périmètre de sécurité tout autour du quai d'appontement.

périmètre de sécurité autour du quai d'appontement pétrolier pour le déchargement du navire mais l dépôt reste bloqué - Hélène Roussel

"Il s'agit d'une intervention classique", selon Michel Bergue, qui précise encore qu'il n'y a eu ni interpellation ni blessé grave. "Deux dockers ont été légèrement blessés dont l'un par un tir de LBD", racontaient plusieurs grévistes ce mardi matin. Ce que les gendarmes et la préfecture ne confirment pas. Un gendarme mobile a également été touché sans gravité, "sans doute par un boulon".

L'Union locale Force Ouvrière dénonce dans un communiqué "une violence inouïe". Le député Nupes de la circonscription Matthias Tavel a quant à lui expliqué dans un communiqué être solidaire des "salariés et citoyens mobilisés à Donges et plus particulièrement de celles et ceux victimes des gaz lacrymogènes, tirs de LBD et autres grenades de désencerclement." Le sous-préfet de Saint-Nazaire a tenu à répondre à ces propos : "Je n'ai pas vu de député sur place cette nuit, moi, j'y étais, il n'y a pas eu de brutalité policière."

Déchargement du gazole sous la protection des gendarmes

Les grévistes se sont mobilisés lundi soir vers 23 heures quand ils ont appris qu’un bateau pétrolier venait accoster au quai d'appontement de la SFDM, la société qui gère aussi un peu plus haut le dépôt de carburant. "Ils étaient une trentaine et puis très vite, ils sont montés à 200. Des hommes avec des chasubles de la CGT pour la plupart et travaillant pour le port ou pour des industries portuaires", détaille encore le sous-préfet.

Le déchargement des 38.000 mètres cubes de gazole est en cours et doit se poursuivre, ces prochaines heures, peut-être jusqu'à mercredi soir, sous le contrôle des forces de l'ordre. Le pilote à bord du navire, ainsi que les deux remorqueurs et le personnel SFDM ou intérimaires qui a permis de connecter le bateau au pipeline et d'acheminer le gazole, n'a pas été réquisitionné, a encore précisé le sous-préfet.

Le dépôt de carburant toujours bloqué

Michel Bergue insiste : si le terminal pétrolier est sous contrôle, en revanche, le dépôt de carburant de la SFDM lui est toujours bloqué. "Il n'y a eu aucune volonté de déloger les manifestants qui bloquent le dépôt depuis mercredi dernier." Les barricades d'ailleurs restent en place à l'autre entrée, route du Brigantin. Ce qui veut dire que "à ce jour aucun camion-citerne n'entre ni ne sort". Le gazole qui coule dans le pipe depuis ce mardi matin va donc permettre d'alimenter le centre et l'Est du pays, mais en aucun cas les stations services de l'Ouest de la France.