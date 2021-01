Après l'investiture de Joe Biden, les viticulteurs bordelais demandent un moratoire sur les taxes Trump

Nathalie Delattre, sénatrice et co-présidente de l'association nationale des élus de la vigne et du vin

Les viticulteurs bordelais sont dans l'attente des décisions du nouveau président américain pour relancer "une filière dans le dur", comme le décrit Nathalie Delattre. La sénatrice de Gironde est également co-présidente de l'association nationale des élus de la vigne et du vin. La filière viticole traverse une crise majeure : elle est la victime collatérale du conflit aéronautique entre les Etats-Unis et l'Europe et subit ces taxes qui la prive de l'un des marchés le plus important.