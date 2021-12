Après la commande d'hélicoptères de l'armée, le groupe Safran réembauche à Bordes

Les usines de Safran Helicopter Engines, dont celle de Bordes en Béarn, vont devoir fabriquer 400 moteurs pour équiper les bimoteurs des 169 hélicoptères commandés par l'armée auprès d'Airbus. Après la suppression de plus de 300 emplois sur ses 3 sites, le groupe va réembaucher 150 personnes.

Safran Helicopter Engines annonce embaucher 150 personnes et 150 apprentis.

Après la commande à 10 milliards d'euros de l'armée française pour 169 hélicoptères "Guépard" auprès d'Airbus, le groupe Safran Helicopter Engines a annoncé juste avant le réveillon de Noël l'embauche de 150 personnes et 150 apprentis. Les usines de Safran Helicopter Engines, dont celle de Bordes en Béarn, vont devoir fabriquer 400 moteurs au total pour équiper ces bimoteurs. Selon certains représentants du personnel, la suppression sur les trois sites de Bordes, Tarnos (Pyrénées-Atlantiques) et Mantes-Buchelay dans les Yvelines, de 350 à 400 emplois par des départs volontaires et retraites anticipées, plaçait le groupe dans une position de sous-effectif "dangereuse".

Les syndicats craignent des effets d'annonces

D'autant qu'à ce jour, l'usine de Bordes a quasiment retrouvé son activité d'avant février 2020. Cette nouvelle commande de moteurs appelle donc forcément des embauches. Les syndicats, qui soulignent une "perte de savoir-faire" et parlent "d'équipes réduites très sollicitées", sont circonspects et craignent des effets d'annonces qui ne déboucheraient que sur le recrutement d'intérimaires, d'alternants ou de stagiaires...

La direction de Safran Helicopter Engines n'a pas répondu, à ce jour, aux demandes de précisions de France Bleu Béarn Bigorre.