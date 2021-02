"Après la crise sanitaire, la guerre économique va démarrer" prévient le président de la CCI de la Mayenne

Plus de 700 entreprises mayennaises ont été passées au crible pour savoir comment elles supportent la crise sanitaire doublée d'une crise économique. C'est la CCI de la Mayenne, avec la Banque de France, qui a mené l'enquête. Sans surprise, c'est le secteur cafés-hôtels-restaurants qui a le plus souffert. Les autres ont réussi à s'adapter tant bien que mal...

Résultats encourageants pour l'industrie et le BTP

C'est déjà une bonne nouvelle, il y a eu moins de défaillances d'entreprises en 2020 que les années précédentes. Cela dit, il faut relativiser, nuancer, cette baisse du nombre de sociétés en graves difficultés s'explique par tous les mécanismes financiers mis en place par l'Etat pour protéger notre économie. Il faut aussi noter, malgré une chute des exportations, la bonne tenue des industries agroalimentaires, lait et viande.

Trésoreries saines pour l'instant

Les trésoreries sont, par ailleurs, saines dans la plupart des cas mais ça ne devrait malheureusement pas durer. Le retour à la normale risque de faire mal, il faudra bien rembourser. Si l'industrie et le BTP affichent des résultats encourageants, si leurs patrons gardent confiance en l'avenir, si des recrutements sont prévus, tout un pan de l'économie mayennaise vit malheureusement dans la crainte, cafetiers, hôteliers et restaurateurs ont le moral dans les chaussettes. Chiffre d'affaire en repli, incertitude sur la reprise et sur l'emploi, risque de cessation de paiement pour 25% d'entre eux selon la CCI.

"Le début de la guerre économique va démarrer"

Invité de la matinale de France Bleu Mayenne, ce mardi, Patrice Deniau, le président de la CCI de la Mayenne, met en garde, les mois à venir seront cruciaux dit-il : "j'en appelle au civisme. Il faut que tout le monde paie ses factures dans les délais. La banque n'est qu'une petite partie du fonctionnement d'une entreprise. Les clients vous doivent plus d'argent que la banque ne prête et c'est l'enjeu de maintenant. Une entreprise qui dépose le bilan, c'est une catastrophe pour le territoire car ce sont aussi des fournisseurs qui ne seront pas payés et ça se joue dans les 6 prochains mois. La crise sanitaire est entrain de se terminer, le début de la guerre économique va démarrer".

Il y a quand même, dans ce marasme, des signes encourageants. C'est l'épargne, l'argent mis de côté. 100 milliards en 2020 au niveau national. La reprise économique passera aussi par la consommation des ménages, une fois la crise sanitaire passée.