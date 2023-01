Après la fermeture de la poste, Strasbourg ouvre une conciergerie place de la cathédrale

C'est une nouveauté dans l'hyper centre de Strasbourg. Quelques mois après la fermeture de la poste de la place de la cathédrale, la mairie vient d'ouvrir une conciergerie solidaire. Une boutique de 57 mètres carrés, située dans l'ancienne boutique du Buchmesser juste devant l'imposante façade de la cathédrale . A l'intérieur, les touristes, les commerçants, et les habitants du secteur retrouveront notamment des services postaux.

ⓘ Publicité

Mais le but n'était pas uniquement de compenser la fermeture de la poste. "Bien sûr, c'était l'opportunité pour rebondir sur la fermeture du bureau de poste et proposer un relais postal. Mais cela va se nourrir mutuellement. Car les gens vont venir pour profiter du relais poste et vont profiter en même temps des services de la conciergerie" explique Benjamin Soulé adjoint à la maire de Strasbourg en charge des questions d'équité territoriale.

Dans la nouvelle conciergerie solidaire voulue par la ville de Strasbourg © Radio France - Antoine Balandra

Car la conciergerie propose toute une palette de services : pressing, réparation de téléphone, location de petit électroménager.

"Vous déposez votre pressing, votre cordonnerie, vos clefs à refaire. Vous déposer tout et vous venez le récupérer. Vous cherchez une garde d'enfant vous avez un problème pour un animal qu'il faut promener, alors on fera la mise en relation avec le prestataire avec lequel on travaille habituellement. On souhaite aussi développer la question du bien être, conseiller un cours de yoga, une masseuse, un bon coiffeur. On a prévu d'élargir ensuite nos services en fonction des demandes" détaille Cathy Laurent, présidente de la conciergerie solidaire d'Alsace.

La nouvelle conciergerie est située dans l'ancienne boutique du Buchmesser à Strasbourg © Radio France - Antoine Balandra

Pour bénéficier de ces services (hors service postal), il faudra s'abonner gratuitement. Ensuite, pour quelques euros, il sera aussi possible par exemple d'emprunter une crêpière, un plat à tajine, une boîte à outils ou un jeu de société.

Cette conciergerie est en tout cas la deuxième ouverte en ville. Une troisième verra le jour l'an prochain dans le quartier du Hohberg. La ville se donne deux ans pour faire un premier bilan. En attendant elle déboursera 76.000 euros par an pour mettre à disposition le local sans faire payer de loyer.