Après la grêle au Pays basque, des dons de légumes et une cagnotte pour aider les producteurs sinistrés

Au marché d'Espelette ce mercredi 21 juin, l'orage de grêle de la veille est sur toutes les lèvres. Particulièrement intense sur la zone, il a réduit en charpie les cultures des exploitations environnantes. "On n'a pas très bien dormi", raconte avec amertume Francis Larrea, maraîcher à Mendionde et président du Civam bio BLE (Centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural, Biharko Lurraren Elkartea). Après de tels dégats chez des collègues et des amis, on ne peut pas bien dormir. Déjà, on a passé un temps fou à s'appeler les uns les autres, pour voir ce que l'on pouvait faire." Une chaîne de solidarité quasi-automatique qui se met en place à peine l'événement orageux terminé.

La première étape sera de nettoyer les parcelles, enlever les piquets ou les relever, changer les bâches trouées le cas échéant. "Ensuite, il faudra récolter les légumes non-abîmés, pour éviter qu'ils ne pourrissent ou ne tombent malade" explique Francis Larrea. "Puis chercher de nouveaux plants, voir ce qui peut être planté en cette saison" renchérit Ramuntxo Massonde, producteur de liqueurs à Itxassou. Le nettoyage doit commencer en fin de semaine, le temps que les champs sèchent un peu, de constituer des équipes et de les assurer, conformément au droit du travail.

L'orage a fait des dégâts considérables dans les cultures. © Radio France - Rémy Doutre

Sauver ce qui peut l'être

Pour le piment d'Espelette, un plant ayant besoin de deux mois avant d'être mis en terre, il y a peu de solutions, d'autant qu'en juin, peu de plants sont disponibles. Selon Maialen Saurraude, responsable de l'AOP du piment d'Espelette, 40 producteurs sur 200 ont vu leurs parcelles être touchées à plus de 80%.

Sur son exploitation, Ramuntxo Massonde doit aussi inspecter les cerisiers et autres fruitiers. "Pour ce qui est des arbres fruitiers, ce qui est par terre est perdu, mais il faudra examiner les plantations, voir quels sont les dégâts, s'il n'y a pas de taille à faire, afin de prévenir les maladies."

Certains légumes ont été durement touchés par la grêle. © Radio France - Ramuntxo Massonde

Dons de légumes et cagnotte

Ces exploitations de taille modeste, ne font plus l'effort d'assurer leurs cultures, les prix des assurances étant jugés trop chers. Les producteurs vont devoir faire face, et là encore la solidarité s'organise. "Les maraîchers les moins touchés vont donner des légumes à ceux qui ont tout perdu" explique Francis Larrea. Une façon pour les agriculteurs sinistrés d'éviter la double peine et de pouvoir continuer à vendre sur les marchés, et ainsi ne pas perdre leurs clients.

Dans un second temps, une cagnotte en ligne sera mise en place, ouverte à tous, son contenu "sera distribué équitablement par l'association" assure Francis Larrea.