Après les Jeudis de Nîmes, retour à l'inquiétude pour des commerçants de l'Ecusson

Nîmes, France

La dernière des Jeudis de Nîmes a lieu jeudi 29 août. Tout l'été, la ville a pris des airs de Feria chaque semaine. Des bars et des restaurants bondés, la foule dans les rues, un Écusson animé, vivant... "J'ai joué le jeu même si je n'ai pas vraiment eu de retombées économiques", souligne Audrey Carbo. Sa boutique de la rue de la Madeleine faisait partie des enseignes ouvertes après 19h les jeudis soir. "Quand on part en vacances, on apprécie que les boutiques soient ouvertes pour flâner. Même si on n'a pas l'intention d'acheter il y a toujours 1 client sur 10 qui fait la démarche et donc il faut être là. Si tout le monde joue le jeu et qu'il y a une unité, ça fonctionne." Une démarche trop peu suivie regrette-t-elle.

Ambiance morose sur la rue du Général Perrier

D'autant que dans certaines parties de l’Écusson, la fin des événements de l'été comme les Jeudis de Nîmes ou le Vide'Boutik de la fin août signe le retour à la morosité pour les commerçants. Beaucoup de magasins ont mis la clef sous la porte par endroits et la municipalité peine à en attirer de nouveaux. Un constat alarmant sur la rue du Général Perrier qui part de la Maison Carrée jusqu'au boulevard Courbet. A partir des Halles, quasi la moitié des enseignes ont le rideau baissé.

Un gros manque à gagner nous expliquent les commerçants de la rue du Général Perrier Copier