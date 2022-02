Après la Région, l’État donne son accord financier au projet de reprise de la fonderie SAM en Aveyron

Le courrier du ministère de l’économie est parti ce mardi. Après la Région, qui a dit il y a deux semaines soutenir un projet de reprise pour la fonderie Sam, c’est au tour de l’État de donner son accord. Le porteur de projet, un industriel français qui travaille déjà dans le secteur de la fonderie en Occitanie a présenté son projet au ministre de l’économie. Il a demandé une aide financière chiffré que l’État s’est dit prêt à lui accorder. Le projet avance donc concrètement et les ex-salariés de SAM l'ont appris lors d’une réunion de ce mardi en préfecture de l’Aveyron.

Après la Région, l'État

Ce projet pourraient concerner la reprise d’une centaine de salariés et le redémarrage de l’usine pour le domaine du cycle, du rail et à la marge pour l’aéronautique. Le repreneur potentiel pourrait être prêt dès le mois de juin.

La Région a poussé depuis le mois de novembre (et de la liquidation de la fonderie Sam) pour que l’on garde le savoir-faire et le matériel de l’entreprise de Viviez. Elle avait de son côté déjà acté une aide financière possible pour ce projet. C’est donc maintenant au tour de l’État de mettre par écrit l’aide financière possible pour faire revivre l’usine aveyronnaise.

Un des points qui reste à travailler, c’est la participation ou non de Renault à ce projet. Le ministère de l’économie pourrait demander au constructeur automobile de donner du travail au moins de manière transitoire à cette nouvelle entreprise. Une manière de lui assurer un démarrage plus facile.

Les salariés qui ont déjà eu de nombreuses déconvenues sur le sujet continuent d'être très prudents et se disent "vigilants". La CGT, syndicat de l'ex fonderie SAM, poursuit aussi le travail pour que les salariés licenciés partent avec des primes décentes et justes. C'était aussi le propos de la réunion qui se tenait ce mardi en préfecture.