Après la tempête Adrian, les pêcheurs corses renfloués

Corse, France

Une "aide exceptionnelle" de l'État de 150.000 euros a donc été décidée afin d'aider les pêcheurs corses qui ont été affectés par la tempête Adrian qui a balayé l'île fin octobre, a annoncé la préfète de Corse dans un communiqué. "La tempête Adrian a durement impacté le secteur de la pêche professionnelle corse, notamment par la perte de matériel de pêche (filets, palangres, cannes...)", indique Josiane Chavalier, précisant que "de nombreux pêcheurs ont dû arrêter leur activité".

Devant l'importance de ces dommages et de ces pertes en matériels, la préfète a demandé à la Direction des pêches maritimes du ministère de l'Agriculture et de l'alimentation une aide afin d'indemniser les pêcheurs impactés. 150 000 euros ont donc été débloqués. Cette aide "vient en complément de celle" votée par l'Assemblée de Corse le 29 novembre, d'un montant de 250.000 euros. La tempête Adrian, qui a frappé la Corse le 29 octobre, avait fait un mort et d'importants dégâts, en particulier sur les côtes avec des dizaines de bateaux coulés ou fracassés contre les rochers, comme à Cargèse et Ajaccio. Au plus fort de la tempête, qui avait vu la Corse placé en alerte rouge pour la première fois de son histoire, 25.000 foyers avaient été privés d'électricité.