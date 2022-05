EN IMAGES - Après la tempête Eunice, un chantier Enedis au cœur du marais audomarois

Ce type de chantier est très rare, entre trois à six par an. Les techniciens ont levé les poteaux à l'aide d'une fourche.

Le chantier a commencé lundi et finit ce mercredi soir. Enedis réinstalle des lignes électriques en plein marais audomarois, à Salperwick au nord de Saint-Omer. L'objectif est de réparer les dégâts de la tempête Eunice qui est passée dans notre région en février dernier. Ce chantier à 12.000 euros n'est accessible que par l'eau à, travers les marais.

Six nouveaux poteaux de plusieurs centaines de kilos

Il faut prendre une barque à fond plat, appelée "bacôve" dans l'audomarois et prêtée à Enedis par le Parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale. Elle permet de transporter les techniciens jusqu'au chantier, mais aussi d'acheminer les poteaux en bois. "Ces supports bois font onze mètres de haut, il faut réussir à les équilibrer dans la bacôve, explique Jérôme Markiewicz, directeur territorial d'Enedis dans le Pas-de-Calais, pendant le trajet jusqu'au chantier. Et là-bas, tout est fait à la main, il n'y a aucun engin mécanisé car on ne peut pas y aller mais aussi pour une question environnementale."

Les techniciens ont assuré le maintien du poteau dans un trou d'un mètre cinquante de profondeur avec des pierres, jetées au fond, dans l'eau du marais. © Radio France - Maxime Glorieux

Après cinq minutes de "bacôve", on arrive sur la terre ferme, légèrement déboisée, pour permettre aux techniciens de lever les poteaux, qui pèsent autour de 200 kilos, à l'aide de fourches avant de les planter dans un trou d'un mètre cinquante de profondeur et maintenus dans le marais grâce à des pierres. 150 mètres de câbles électriques sont ensuite déployés pour alimenter les sept maisons voisines.

Des contrôles par drones

Les traces de la tempête Eunice sont encore présentes, avec notamment des bouts de tôle. Ici, le courant a été coupé pendant une journée entière après le passage de la tempête. "C'était l'apocalypse, les branches et les arbres de partout, les fils étaient emmêlés, le réseau téléphonique aussi", se souvient Olivier, technicien Enedis.

Les agents ont utilisé une barque pour aller d'une zone à l'autre. © Radio France - Maxime Glorieux

Pour éviter de revivre le pire, les équipes d'Enedis font régulièrement des contrôles. "Le réseau moyenne tension est ausculté par des hélicoptères ou par des visites de drones tous les trois ans, ajoute Jérôme Markiewicz, directeur territorial d'Enedis dans le Pas-de-Calais. Des pilotes de drones sont spécialement formés par Enedis."

Deux techniciens de ce chantier connaissent très bien le marais car ils y vivent. "Le marais, j'y suis, j'y reste. Tout le monde se connaît, il y a des familles qui sont ici depuis trois ou quatre générations", lance Rémi, un technicien qui habite l'une des maisons du marais depuis près de vingt ans. Été comme hiver, il faut prendre la barque pour sortir. Et pour le courrier, les boîtes aux lettres sont posées au bord de l'eau. Les habitants du marais peuvent compter sur un facteur très courageux.