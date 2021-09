Après le beurre et le camembert, la fromagerie mayennaise Vaubernier se lance dans la brique de lait

Après le fromage et le beurre Bons Mayennais, la fromagerie Vaubernier, à Martigné-sur-Mayenne, se lance dans une nouvelle aventure commerciale. Un nouveau produit : la brique de lait Bon Mayennais.

La petite entreprise familiale le fabrique à partir du lait qu'elle collecte chez ses éleveurs puis le commercialise dans les enseignes de la grande et moyenne distribution. Pour l'instant, on n'en trouve que dans notre département mais ce lait va arroser à terme le Grand Ouest. Xavier Grall est le directeur commercial de la fromagerie Vaubernier : "ça faisait du sens d'avoir son propre lait. On collecte le lait chez un peu moins de 200 producteurs mayennais. L'objectif est de valoriser la matière première, cette partie de matière première qu'on n'utilisait pas pour fabriquer notre beurre et nos fromages. On a des ambitions régionales, à terme on trouvera notre marque de lait dans les départements voisins".

►► Ecoutez Xavier Grall, directeur commercial de la fromagerie Vaubernier