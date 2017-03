Après le ciel, les batteries de la Saft en mer

Après avoir propulsé le robot Philae, le site de Poitiers est retenu par Rolls-Royce pour la fourniture de batteries sur le nouveau navire polaire.

Deux systèmes de batteries conçus pour les applications marines et qui seront intégrées aux systèmes de propulsion hybrides du navire de recherche scientifique. Et ce contrat fait suite à un précédent marché décroché sur un navire hybride norvégien. Ce contrat ne doit pas engendrer d'embauches supplémentaires, actuellement c'est une soixantaine d'ingénieurs et techniciens qui travaillent dans ce domaine.

un navire qui devient silencieux grâce aux batteries de la Saft - SAFT

Ces batteries de la Saft, rendront le navire polaire moins polluant, prenant le relai du moteur diésel et surtout nettement moins bruyant pour ne pas déranger les mammifères marins et les bancs de poissons qu'il va croiser, et il parait que c'est carrément bluffant le silence qui accompagne le bateau.

Moteur hybride diésel et électrique © Radio France - SAFT

la Saft de Poitiers spécialiste des batteries de haute technologie pour l'industrie, avec pour ambition depuis près d'un siècle de proposer des batteries de plus en plus petite et avec des durées de vie de plus en plus longue, grâce à ses 600 salariés du site de Poitiers.