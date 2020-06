Après le confinement, un regain d'intérêt pour les résidences secondaires dans l'Yonne

Mathieu, père de trois enfants, en Seine-Saint-Denis fait partie de ces nouveaux clients potentiels des agences immobilières icaunaises. Il s’intéresse depuis peu aux maisons de campagne, dans l’Yonne.

"Nous cherchons une résidence pas loin de Paris avec un jardin" - Mathieu, Francilien et père de trois enfants

"Nous cherchons un lieu qui ne soit pas loin de Paris, accessible facilement", explique cet informaticien de 42 ans, "pour pouvoir en profiter les week-end, pourquoi pas à certaines vacances et qui nous permettrait d'avoir un jardin, en tout cas, un extérieur qui soit plus grand que ce qu'on a aujourd'hui."

La crainte d'un nouveau confinement en ville

Et le projet de ce Francilien est vraiment très récent : "l'idée d'avoir une résidence secondaire avant la crise ? Nous ne l'avions pas spécialement, pas de manière aussi concrète. On est partis du principe que c'est arrivé une fois (ndr: la crise sanitaire), ça peut arriver deux fois ou trois fois et on ne sait pas sous quel délais."

Dans les agences immobilières, une clientèle parisienne de retour

Des Franciliens comme Mathieu, Vincent Fuentes en a eu plusieurs par téléphone ou par mail. Il dirige l’agence Century 21 de Sens : "la clientèle parisienne a l'air d'être de retour pour des résidences secondaires. Ce qui est agréable, c'est que l'on avait des biens pour lesquels nous avions moins de demande, le bien un peu excentré, le bien un peu trop isolé, ce genre de bien plaît de plus en plus aujourd'hui. De là à dire que c'est l'euphorie, que nos clients de la région parisienne arrivent par bus entiers, ce n'est pas encore le cas. Mais on a l'impression qu'il y a cette tendance, la clientèle de la région parisienne est de retour."

L'attrait pour les résidences secondaires antérieur au confinement

Beaucoup d’agences sénonaises font le même constat. D'ailleurs, ce retour en grâce des résidences secondaires avait débuté avant même le confinement indique le président de la fédération nationale de l'immobilier dans l'Yonne (FNAIM89), Stephan Simpson.

Malgré cette reprise d'activité plutôt dynamique, les agences sénonaises restent prudentes sur l’avenir. Dans l'immobilier, les marques d’intérêt ne sont pas synonymes de ventes.