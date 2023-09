Après le départ de son boulanger-pâtissier, la commune de La Roche-Neuville cherche son remplaçant

Le commerce de proximité c'est vital pour que les gens restent à la campagne et fassent vivre les plus petites communes de notre pays. Le départ d'un commerçant, à la retraite ou pour des raisons de santé, c'est un déchirement. Et lui trouver un remplaçant, c'est un soulagement. À La Roche-Neuville, à quelques kilomètres de Château-Gontier-sur-Mayenne, la municipalité se trouve confrontée à cette situation.

Le boulanger et pâtissier du village est parti. La boutique est là mais hélas il n'y a plus personne pour la faire fonctionner. La mairie a tout racheté du sol au plafond, locaux professionnels, logement, matériel et attend désormais les candidatures, les postulants.

Toute personne intéressée peut prendre contact avec la mairie par téléphone au 0243072871 ou par courriel à l'adresse suivante : larocheneuville@chateaugontier.fr