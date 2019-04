Après Le Havre, Primark va s'implanter à Rouen

Rouen, France

Enorme file d'attente à prévoir le jour de l'ouverture. Après celui du Havre, Primark devrait bien ouvrir un deuxième magasin en Seine-Maritime et ce sera à Rouen, à côté du centre commercial Saint-Sever, comme l'ont révélé nos confrères de 76actu. En revanche la date d'ouverture n'est pas connue, mais ça ne serait pas avant 2021.

"C'est dans les tuyaux, c'est plus que probable", confie une source bien informée dans ce dossier sur lequel règne la plus grande confidentialité. A Rouen, Primark devrait s'installer dans l'ancien théâtre Duchamp-Villondans, que la ville est en train de vendre à Wereldhave, le propriétaire néerlandais du centre commercial Saint-Sever.

Un futur magasin de plus de 5000 m2

Après avoir envisagé plusieurs autres implantations, l'enseigne irlandaise Primark jette donc son dévolu sur cet ancien théâtre de plus de 5000 m2, soit un espace plus grand que le magasin du Havre, et ses 4 200 m2.

Un magasin qui avait accueilli 30 000 visiteurs le jour de son ouverture et qui depuis ne désemplit pas. Au point qu'il booste la fréquentation des Docks Vauban. Le centre a accueilli 1 million de visiteurs supplémentaires en 2018 par rapport à 2017.

Prix bas et vêtements à la mode

Ce qui fait l'impressionnant succès de Primark, ce sont les prix très bas des vêtements qui y sont vendus "C'est pas cher et c'est à la mode. J'ai trouvé une chemise à moins de 15 euros et des hauts d'été à moins de 10 euros. Ca défie toute concurrent", confient des clientes rencontrées à la sortie du magasin havrais.

Certains salariés de l'enseigne ont une vision moins positive. En 2016, plusieurs vendeurs avaient quitté Primark, épuisés par des conditions de travail qu'ils décrivaient comme "cauchemardesques".