Le littoral est désormais trop cher (6.000 euros le m² pour du neuf à Biarritz ou Saint-Jean-de-Luz) alors la demande se reporte vers l'intérieur. Le parti basque craint donc une inflation de l'immobilier. Avec des logements trop chers pour les locaux et peu de logements sociaux.

Cambo-les-Bains, France

Sur la côte il y a surchauffe : près de 70% des logements du pays basque y sont construits. Résultats, les promoteurs se rabattent vers l'intérieur. Avec des logements pas forcément destinés aux locaux... A Cambo-les-bains par exemple : Argitxu Hiriart-Urruty est élue d'opposition à la commission urbanisme de la mairie de Cambo. "Un projet d'une trentaine de logements neufs a été approuvé dernièrement pour le centre-ville et la moitié d'entre eux sera du T1 ou du T2, explique-t-elle indignée, or on sait que ces logements ne sont pas destinés à de la location de long terme". "C'est destiné aux curistes ou aux saisonniers !".

Il faudrait que ces communes disposent des mêmes moyens d'action que sur le littoral, comme la taxation des résidences secondaires" - Peio Etcheverry, responsable urbanisme de EH Bai

Seulement 7% de logements sociaux à Cambo-les-bains

Autre problème : la faible proportion de logements sociaux. Dernièrement, Cambo-les-bains, Hasparren et Saint-Pée-sur-Nivelle ont bénéficié d'une exemption à la loi SRU (qui impose 25% de logement social). "Résultat : on n'est qu'à 7% de logements sociaux à Cambo !" s'indigne Argitxu Hiriart-Urruty.

Quand un promoteur immobilier divise un projet afin de s'affranchir des règles en matière de construction de logements sociaux. Dénonciation en cours à St Jean de Luz par @ehbai et @Aitzinagaztepic.twitter.com/53bprH2ntH — EH Bai (@EHBai) December 2, 2017

Et cette problématique n'est pas spécifique au pays basque. Dans d'autres régions aussi, la guerre du foncier est déclarée dans les zones appelées rétro-littorales, comme la côte d'Azur ou la Normandie par exemple. Or ces zones ne sont pas autant protégées que le littoral explique Peio Etcheverry, responsable de la commission urbanisme de EH Bai : "au Pays basque, il y a la zone B1 - le littoral - qui peut maîtriser l'urbanisme avec un le PLU ou la taxation des résidences secondaires, explique l'élu de Saint-Jean-de-Luz, et la zone B2 - le Labourd intérieur - qui ne bénéficie pas de ces outils-là". "Pour pouvoir agir sur les prix de l'immobilier, il faut que ces communes disposent des mêmes moyens d'action que sur le littoral" juge le responsable d'EH Bai.

Le parti EH Bai va donc envoyer un courrier à tous les parlementaires basques pour tenter de peser sur le débat.