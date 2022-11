Après les smartphones, SMAAART reconditionne les ordinateurs dans l'Hérault

La marque SMAAART existe depuis 2016 . L'usine basée à Saint-Mathieu-de-Tréviers (Hérault) reconditionne des téléphones portables depuis des années. Depuis cet été, elle reconditionne aussi les ordinateurs. L’objectif fixé est de reconditionner 120 000 ordinateurs d’ici la fin de l’année 2023.

Une bonne idée de cadeau de Noël à petit prix puis que les produits SMAAART coutent entre 30 à 50% moins cher qu'en neuf. Et surtout, bon pour la planète, puisque l'achat d'un ordinateur portable reconditionné plutôt que d’un neuf permet d’éviter permet d'éviter l’extraction de centaines de kilos de matières premières et l’émission de nombreux kilos de gaz à effet de serre par année d’utilisation.

Entretien avec Jean-Christophe Estoudre, fondateur et dirigeant de SMAAART.

SMAAART vend des smartphones remis en état depuis des années. Mais vous êtes, depuis cet été, aussi capable de le faire pour les ordinateurs portables. Pourquoi avoir étendu votre activité ?

On considère que tout objet électronique peut avoir une seconde vie. Autant un smartphone, qu'une tablette, qu'un ordinateur portable ou même une tour ordinateur. Voilà pourquoi on a voulu diversifier nos activités, nos familles de produits, en s'ouvrant aussi à la partie ordinateur.

D'où viennent les ordinateurs et les portables que vous remettez en état ?

Principalement de notre partenaire aujourd'hui Econocom , qui est l'un des plus gros loueurs de matériel digital en France. Et suite à un rapprochement qu'on a effectué avec eux au mois de mai, tous les flux de retour en location de ce partenaire reviennent chez nous à l'usine pour qu'on leur donne une seconde vie.

Est-ce que vous pensez qu'acheter son matériel informatique en reconditionné, c'est l'avenir ? C'est comme ça que demain, tout le monde achètera son matériel informatique ?

Oui, il y aura toujours des produits neufs pour pouvoir effectivement alimenter le reconditionnement aussi. Mais oui, aujourd'hui, c'est plus de 20 % des produits remis en circulation ou commercialisés en France qui sont des produits reconditionnés. C'est une part qui est en train de grossir énormément. On estime qu'au moins un tiers des produits mis en service chaque année en France seront des produits reconditionnés.

Reconditionnés, est ce que ça veut dire d'occasion ?

Non, il y a une différence entre l'occasion et le reconditionné. L'occasion, c'est un produit que vous achetez à un particulier en l'état et qui est revendu sans aucune garantie. Le reconditionné, c'est un processus industriel de remise en état d'un produit électrique ou électronique. Cela consiste déjà à certifier l'effacement des données personnelles contenues dans le produit d'occasion.

Ensuite à faire un audit fonctionnel et esthétique de chaque produit qui rentre dans le processus pour qu'on puisse définir les pièces qui sont défectueuses ou les pièces d'usure sur chaque matériel et pour qu'on puisse les changer. Donc, c'est vraiment une remise en état complète fonctionnelle du produit. Et surtout ces produits sont revendus sur notre site internet avec une garantie de deux ans, c'est à dire une garantie aussi longue que celle d'un produit neuf.

La différence avec les produits neufs, c'est l'impact environnemental. Quel est cet impact lors d'un achat d'un ordinateur reconditionné par rapport à l'achat d'un ordinateur neuf ?

L'impact est effectivement très important puisqu'il faut à peu près 707 kilos de matière première pour fabriquer un ordinateur et seulement 24 kilos de matière première pour le reconditionner. Donc, on voit effectivement la différence de l'impact environnemental. Et en terme de carbone, on est à 178 kilos de CO2 pour fabriquer un ordinateur neuf et seulement 24 kilos pour pouvoir le reconditionner. On fait vite la différence quand on se rend compte que l'impact environnemental de la fabrication d'un produit est évité grâce au reconditionnement.

Quelle est la différence de prix par rapport à un produit neuf ?

Comme c'est un produit de seconde vie, même s'il a des garanties, il est vendu entre 30 et 50 % et même jusqu'à 70 % moins cher que des produits neufs avec des conditions de garantie qui sont identiques.

Comment voyez-vous l'avenir de SMAAART et surtout de votre activité ?

L'avenir, pour nous, il est assez radieux puisqu'on est en pleine croissance. Entre 2021 et 2022, on a pratiquement presque doublé le nombre de produits reconditionnés qu'on a proposé donc à nos clients. On est sur la même croissance pour l'année 2023-2024.

En terme d'effectifs, on était au mois de juin à peu près 110 collaborateurs. Aujourd'hui, on est 132. Donc on recrute beaucoup. D'ailleurs, j'en profite pour passer un petit message aux personnes qui seraient intéressées par ce métier du reconditionnement et par intégrer des équipes en tant qu'opérateur polyvalent ou réparateur de produits informatiques. On recrute au moins 30 personnes d'ici la fin de l'année 2022 et l'année prochaine pratiquement une centaine de personnes.

Pour postuler, vous pouvez envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à l'adresse contact@smaaart.fr

