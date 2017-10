Après le reportage de Cash Investigation, Comité d’entreprise extraordinaire chez Lidl à Strasbourg

Après le tollé provoqué par le reportage de Cash investigation sur l'entreprise Lidl diffusé le 26 septembre sur France 2, la direction a convoqué un Comité d'entreprise extraordinaire à Strasbourg au siège administratif du groupe.

Le géant du hard discount allemand Lidl a convoqué un Comité d'entreprise extraordinaire au siège social du groupe à Strasbourg ce jeudi. Autour de la table la direction et les syndicats (UNSA, FO, CGT, CFDT) pour discuter des suites du reportage diffusé dans l'émission Cash Investigation le 26 septembre sur France 2.

Ce reportage a été vu par plus de 3,8 millions de téléspectateurs. Un record historique pour l'émission qui dressait un certain malaise au sein de l'enseigne de distribution : menaces de la direction envers les salariés, cadences infernales, suicide d'un salarié etc. Autant de révélations qui ont provoqué l'indignation des salariés du groupe et de l'opinion publique.

Dans le reportage, un échange musclé entre un directeur régional du groupe et un responsable de magasin avait notamment choqué la journaliste Elise Lucet. Elle l'avait montré au co-gérant du groupe Denis Maroldt. C'est d'ailleurs lui qui a présidé ce CE extraordinaire ce jeudi.

La direction botte en touche

D'après les syndicats présents sur place, "on est dans le déni total côté direction". Le co-gérant de Lidl France qu'on retrouve lors d'un face à face avec Elise Lucet "botte en touche, remet en question le travail des journalistes", évoque "des montages bidonnés" et de "cas isolés" en ce qui concerne les harcèlements nous confie Fatiha Hiraki, responsable de magasin à Clichy (déléguée syndicale Unsa).

"C'est une honte pour cette entreprise d'avoir des relations pareilles" — Fatiha Hiraki au micro de France Bleu Alsace Copier

Une procédure pénale envisagée contre les fuites de documents

Qui a remis les documents confidentiels aux équipes de Cash Investigation ? C'est la question soulevée au sein de ce CE extraordinaire. La direction demande aux syndicats ce qu'ils pensent de cette fuite d'information. Elle réfléchit à une procédure au pénal contre ces "lanceurs d'alerte".

Une prise en compte du malaise social

La direction du géant européen de la distribution souhaite tout de même travailler main dans la main avec les syndicats. Des réunions vont permettre la création d'une charte du management, assurer la santé des salariés au travail et une prévention face aux risques psycho-sociaux.

►► En France, LIDL c'est 1 500 magasins, 30 000 salariés et 8 milliards d’euros de chiffre d’affaires.