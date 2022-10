Après le saccage de son camion-douche, la fondatrice de La Maraude citoyenne rémoise ne décolère pas

"Je n'arrive pas à redescendre". Derrière les lunettes de Zahia Nouri, on devine ses larmes. Très vite, elles coulent et ne s'arrêtent plus. La fondatrice de l'association La Maraude citoyenne rémoise , créée il y a neuf ans à Reims, ne décolère pas. Il y a une semaine, dans la nuit du mercredi au jeudi 13 octobre, son camion-douche, dédié aux personnes dans le besoin pour qu'elles puissent se laver, a été vandalisé.

ⓘ Publicité

Une semaine après les faits, Zahia Nouri est émue comme si c'était arrivé le matin-même. © Radio France - Philippe Peyre

Serrures, capot, antivol, tout a été arraché. Le(s) vandale(s) n'ont rien volé dans ce camion aussi rempli de produits à destination des personnes dans le besoin. Ils ont juste pris l'essentiel : le bac de douche. "De la colère, du dégoût, de l'incompréhension", lance Zahia Nouri. "Parce que ce n'est pas à moi qu'il fait du mal, c'est aux gars. Moi je rentre chez moi, j'ai une douche et une cuisine."

Une question tourne en boucle dans son esprit : "Pourquoi ?", répète-t-elle plusieurs fois avant d'avancer la "jalousie" de certains. "On ne peut pas accuser les gens sans preuve", lance celle qui dit avoir "[sa] petite idée".

"Au final, c'est nous que ça embête" - Noah, bénéficiaire

Incertitude

Les bénéficiaires qui connaissent bien Zahia Nouri ont tous été choqués. "Ça me fout mal de la voir comme ça", s'attriste Malik. "Au final, c'est nous que ça embête", souligne Noah.

Si la colère est encore à vif, c'est que Zahia Nouri est suspendue à des nouvelles de son camion. "J'ai la peur que l'expert me dise qu'il n'est pas réparable et c'est ce qui m'inquiète le plus", confie-t-elle en larmes. Son camion datant de 1991, elle craint de ne bénéficier que d'une maigre compensation. "Je n'ai pas les moyens d'en racheter un", assure-t-elle.

Les résultats de l'expertise seront connus ce vendredi. En attendant, il n'y a qu'un seul message que Zahia Nouri souhaite faire passer. "Aidez-nous à les aider !" Une cagnotte en ligne a été lancée au profit de l'association.