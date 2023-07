"Après le stress du bac, c'est l'angoisse du logement" : coup de stress des parents nantais

Depuis que les résultats de la plate-forme Parcoursup et ceux du bac sont tombés respectivement le 4 juillet et le 7 juillet, la course à la location est officiellement lancée par les 31.980 nouveaux étudiants de Loire-Atlantique et leurs parents.

C'est une nouvelle épreuve qui attend Aurélie, maman d'un jeune bachelier de 16 ans : lui trouver un toit. "Après le stress du bac, c'est l'angoisse du logement !" Devant l'appartement de deux pièces, la queue s'allonge. La maman patiente depuis une quarantaine de minutes et voit déjà défiler devant elle plusieurs candidats. Sept visites vont se succéder durant toute la journée pour ce logement situé sur l'île de Nantes.

"On enchaîne", lance Monsieur Kozick, directeur de l'agence immobilière Orpi à Saint-Sébastien-sur-Loire, île de Nantes, Rezé. "C'est une période tendue. Ce type d'appartement est vivement recherché par les étudiants en ce moment."

Les yeux constamment rivés sur les sites d'annonces

"Depuis les résultats du bac, nous avons accéléré le mouvement. Je suis tous les soirs sur mon téléphone pour regarder les différents sites que nous avons repérés. Je le fais même durant la pause déjeuner. À la fin, on devient accro à l'annonce, avoue la maman, aussi institutrice, qui garde toujours un dossier dans son sac "au cas où" : "J'angoisse à l'idée de ne pas trouver d'appartement pour mon fils."

Face à la saturation du marché, Aurélie envisage ne pas trouver de logement pour son fils, habitant à Montaigu : "Il devra faire tous les jours deux heures de train par jour, ce n'est pas idéal quand on commence des études de médecine plutôt épuisantes".