Après les annonces du gouvernement, les restaurateurs strasbourgeois sont inquiets

C'est l'inquiétude chez les restaurateurs strasbourgeois après les annonces du gouvernement du 23 septembre. Les bars et restaurants vont totalement fermer dans l'agglomération d'Aix-Marseille pour limiter la propagation du coronavirus. Dans onze autres métropoles, la fermeture des bars est avancée à 22 heures. Et déjà le gouvernement prévient : si la situation continue à se dégrader à Strasbourg, des mesures similaires pourraient être prises.

La préfecture nous a assuré qu'elle veut user de son pouvoir de décider localement

"Pour l'instant, nous pouvons maintenir nos horaires d'ouverture pour les bars et les restaurants, ce que je salue", souligne Jacques Chomentowski, le président délégué de l'Umih 67 (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie) chargée de la restauration. "Je suis inquiet, mais nous avons rencontré hier la préfète, qui a salué les efforts entrepris par la majorité d'entre nous. Nous travaillons depuis le début de la crise en confiance. La préfecture nous a assuré qu'elle veut user de son pouvoir de décider localement." Une réunion était organisée entre la Préfecture et les restaurateurs juste avant les annonces gouvernementales pour mettre en place un pacte de confiance sur les gestes barrières dans les bars et les restaurants du Bas-Rhin.