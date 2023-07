Après les émeutes, les commerçants de Créteil Soleil veulent sortir la tête de l'eau

"Pour nous, les soldes ont été comme reportées", souffle un vendeur de la Fnac Créteil Soleil. Une semaine plus tôt, des dizaines de jeunes se sont introduits dans l'immense centre commercial, obligeant les commerçants et les clients présents à se barricader, puis à évacuer le bâtiment par l'arrière. Même si les préjudices financiers varient d'un magasin à l'autre, plusieurs commerçants font état de pertes financières.

"Forcément, on a perdu du chiffre d'affaires !"

Le magasin Célio n'a pas été pillé, mais son gérant enregistre quand même des pertes financières. "Vendredi dernier, on a dû fermer à 16h30, alors que d'habitude on ferme vers 20h30. Pareil pour le samedi, on a perdu des gros créneaux d'affluence des clients." Nicolas ne veut pas communiquer sur le montant des pertes, mais il accueille favorablement l'annonce du gouvernement d'allonger les soldes d'une semaine, jusqu'au 1er août.

La ministre déléguée chargée des PME, Olivia Grégoire, est venue rencontrer les commerçants du centre commercial ce vendredi et "inviter tous les Franciliens à faire vivre leurs commerces de proximité dans cette période." L'exécutif autorise aussi les magasins à ouvrir ce dimanche : "Je pense aux petits commerçants, cette mesure va leur permettre de rattraper possiblement la perte du week-end d'avant", abonde la ministre déléguée.

La ministre déléguée chargée des PME en visite à Créteil Soleil ce vendredi © Radio France - France Bleu Paris

Le préjudice n'est pas seulement financier, certains employés se disent encore "perturbés" par l'événement. Stéphane, l'un des employés de Célio, était en repos le jour des violences, il a suivi la scène sur son téléphone : "C'était choquant, j'étais paniqué, il y aurait pu avoir bien plus de dégâts."