Après les émeutes, les commerçants parisiens demandent une aide à la mairie de Paris

La situation est "dramatique " selon Thierry Véron. Les pillages ont touchés "une cinquantaine de rues, du supermarché au restaurateur, en passant par les magasins de vêtements , de high-tech". Depuis mardi dernier et la mort du jeune Nahel tué par un tir policier à Nanterre, les commerces sont la cible des émeutiers qui saccagent et pillent.

"A un an des JO, à quelques semaines de la coupe du monde de rugby, on demande un geste des assureurs" , lance sur France Bleu Paris Thierry Véron**.** Il demande aussi un geste des collectivités, et notamment de la mairie de Paris, à l'image de Marseille qui a débloqué 2 millions d'euros pour ses commerçants.

"On est arrivé à bout de course, on répare les dégâts, et pendant qu'on répare la boutique est fermée, en période de soldes. C'est dramatique." Selon Thierry Véron, 15 % des commerces sont fermés à Paris, soit trois fois plus qu'avant le Covid.

Certains commerçants s'arment pour se défendre et protéger le peu de marchandises qui leur reste. "Ce n'est pas la solution. Mais on est dans un esprit de désarrois, de colère intense. C'est gravissime si on en arrive là" .