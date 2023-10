Après les étoiles, le guide Michelin crée les clefs pour distinguer les hôtels

Après les étoiles, les clefs. Michelin annonce la création d'une nouvelle distinction, la clef Michelin. Elle doit récompenser les meilleurs hôtels à travers le monde. Plus de 120 ans après la création de son guide rouge, la firme Clermontoise va dévoiler son tout premier palmarès hôtelier au premier semestre 2024.

Cette distinction doit être "une réponse à l'hyper standardisation des hébergements", indique Michelin . A l'instar de l'étoile pour les restaurants, la clef doit distinguer des établissements qui sont des expériences à part entière. Des hôtels "avec une architecture et un design exceptionnel", avec "un caractère unique" et un service toujours régulier et de qualité. Le tout dans une cohérence entre le prix payé et la qualité de l'expérience.

Le logo retenu par Michelin pour distinguer les hôtels dans son guide. - Michelin

De nouveaux inspecteurs

Pour s'assurer que les hôtels sélectionnés répondent à ces critères, le guide Michelin a recruté une nouvelle équipe d'inspecteurs. Comme pour les restaurants, ces professionnels restent bien sûrs anonymes. Chaque année le guide va dévoiler un nouveau palmarès lors d'une cérémonie. La première aura lieu au premier semestre 2024 indique Michelin.

Avec une idée pour le guide, dans un monde hôtelier saturé de classifications, de labels et d'avis sur internet, faire la différence grâce à la réputation des distinctions Michelin.