Après les gilets jaunes, les agriculteurs font entendre leur colère dans la Vienne

Par William Giraud et Fanny Bouvard, France Bleu Poitou et France Bleu

A l'appel des syndicats FNSEA et JA, des tracteurs venus des quatre coins de la Vienne convergent vers le parc des expositions de Poitiers. Plus tôt dans la matinée, ils ont déversé du fumier devant les permanences de plusieurs députés à Poitiers, Châtellerault, Loudun et Gençay.