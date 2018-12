Après les gilets jaunes, les retraités manifestent à Besançon

A l'appel de l'intersyndicale, 150 retraités ont défilé ce mardi dans les rues de Besançon. Des aînés qui entendent défendre bec et ongles leur pouvoir d'achat qui s'effrite et n'ont pas été convaincus pour un sou par les mesures annoncées la semaine dernière par Emmanuel Macron.

Besançon, France

Retraité un jour, révolté toujours. C'est l'un des slogans affichés dans la manifestation des retraités ce mardi matin dans les rues de Besançon. 150 seniors se sont rassemblés à 10h30 place Pasteur à l'appel de l'intersyndicale pour distribuer des tracts aux passants avant de prendre la direction de l'esplanade des droits de l'homme, devant les locaux de la mairie.

"Ce sont toujours les mêmes qui payent"- Béatrice, ancienne salariée chez Orange

Des retraités toujours aussi remontés pour défendre leur pouvoir d'achat. Dans le cortège nombreux étaient ceux qui avaient d'ailleurs enfilé un gilet jaune. Et les annonces d'Emmanuel Macron la semaine dernière sont loin, très loin, de les avoir convaincus. "C'est de la poudre aux yeux, en fait c'est toujours les mêmes qui payent", estime Béatrice, une ancienne salariée d'Orange. "Quand je travaillais, je donnais 45 jours par pour engraisser les actionnaires".

Pendant une heure, les seniors ont distribué des tracts aux passants dans la Grande rue de Besançon. © Radio France - Dimitri Imbert

Pour Michel, retraité des transports urbains de Besançon, "Macron c'est le Robin des Bourges : il vole les pauvres pour donner aux riches. Il a supprimé l'impôt sur la fortune, il baisse les impôts des riches et augmentent les nôtres." Et sur l'augmentation du SMIC de 100 euros par mois annoncé par le président, il reste dubitatif : "Ce n'est pas une augmentation de salaire, c'est une prime. Et ça n'augmente pas les salaires en général." "Macron il nous a enfoncés plutôt qu'autre chose", renchérit Jeanine 72 ans, un ancienne d'Alstom à Ornans. "J'ai travaillé pendant 44 ans, lui il vit bien mais nous bientôt on crève de faim."

_"_On se fout de notre gueule" - Jean-Claude, retraité de l'agro-alimentaire

Dans leur grande majorité, les manifestants ne s'estiment pas concernés par l'annulation de la hausse de la CSG promise par le chef de l'Etat. Quant à ceux qui le sont, ils demandent à voir, à l'image de Jean Claude, retraité de l'agro-alimentaire : "Annulation de la hausse de la CSG, je veux bien mais moi j'ai été ponctionné en 2018. Vous pensez vraiment qu'on sera remboursés ? On se fout de notre gueule !"