Après les gilets jaunes, les stylos rouges veulent faire entendre leur voix

Alpes-Maritimes, France

Ne dites plus "gilets jaunes" ! Mais "gilets jaunes" et "stylos rouges". Un second mouvement né sur Facebook qui prend de l'ampleur en ce début d'année. Des enseignants qui protestent contre leurs conditions de travail et demandent notamment de meilleurs salaires. Ils sont plus de 60.000 à s’être manifesté sur Facebook. Parmi eux, Jean-Luc Levennes professeur de Techno au collège Fabre de Nice. Il était syndiqué mais il ne croit plus aux grèves.

"On s'est rendu compte que le mode d'action syndical, la grève, n'était pas représentatif aujourd'hui" Jean-Luc Levennes, enseignant

Les stylos rouges promettent donc des actions différentes "corriger des copies dans des lieux publics à 50 ou cent personnes" mais aussi faire signer des pétitions pour alerter le grand public sur les conditions d'enseignement.