Après un hiver particulièrement rigoureux, les routes de Seine-et-Marne n'échappent pas aux nids-de-poule, qui sont apparus un peu partout et provoquent la grogne des automobilistes. Les agents du département colmatent les trous, en attendant un projet de 6 millions d'euros pour réparer les routes.

Après les intempéries et le gel de cet hiver, l'état des routes est catastrophique. Des trous, de la boue, des chaussées parfois impraticables. Les automobilistes sont parfois obligés de slalomer sur la route. En Seine-et-Marne, c'est un calvaire : des nids de poule sont apparus dans un peu partout, dans les centres-villes, à Villeparisis, autour de Mitry, mais aussi à Villevaudé, où les agents du département sont sur le terrain pour reboucher les trous.

Des nids-de-poule dangereux pour la circulation des automobilistes © Radio France - Pauline Pennanec'h

"On doit réintervenir parfois sur les mêmes dégradations"

"Nos équipes n'ont quasiment pas arrêté de procéder à ce type d'intervention", explique Denis Gandon, le chef du service exploitation de l'agence de la Direction principale des routes, à Meaux. "On remet des matériaux enrobés beaucoup plus sensibles. Dès qu'il pleut, ils ont tendance à être évacués par la circulation. On doit réintervenir parfois sur les mêmes dégradations" raconte-t-il, comprenant la grogne des usagers.

"J'ai crevé mon pneu après être passé sur un nid-de-poule", raconte Sarah, une automobiliste. "On ne savait pas si on pouvait attaquer la voirie. On ne l'a pas fait finalement, mais bon... C'est une bonne chose qu'ils fassent des travaux." Lucas lui vient de changer de voiture : "On se demande comment se fait-il qu'il y ait encore des nids-de-poule alors qu'il y a des travaux."

Le département va mettre 6 millions d'euros sur la table

"On va faire plus du colmatage que du gros investissement", explique Xavier Vanderbise, le vice-président du département chargé des routes. "Sur la commune de Coubron, le maire, n'ayant pas les moyens, ne peut même pas réparer sa route. Il a été obligé de la fermer", raconte-t-il. Pour rétablir toutes les routes de Seine et Marne, un projet est en cours, d'un coût estimé à 6 millions d'euros. Il sera prochainement voté pour intervenir rapidement dans les communes.

En tant que maire, je suis là pour satisfaire mes administrés, et pas pour leur faire avoir des accidents

— Anne-Laure Fontbonne, maire de Ferolles-Atilly

Anne-Laure Fontbonne, la maire de Ferolles-Atilly © Radio France - Pauline Pennanec'h

Mais d'ici là, à cause des baisses de dotations de l'Etat, les communes se serrent la ceinture. À Ferolles-Atilly, un projet de réfection total de voirie coûterait 700.000 euros. C'est bien trop cher pour la maire Anne-Laure Fontbonne, qui n'a pas les moyens : "On essaie de combler ces nids-de-poule assez fréquemment, mais ça dure trois semaines. Ça devient vraiment très dangereux ! Des habitants m'écrivent, en me disant qu'ils ont abîmé leurs voitures. C'est catastrophique."