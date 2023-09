Après les Restos du Coeur, la Croix-Rouge appelle à l'aide, le Secours populaire confie ses difficultés

La Croix-Rouge dit être en grande difficulté financière, en raison de l'explosion de la demande d'aide et des surcoûts de l'énergie.

Les grandes difficultés partagées par les Restos du Cœur, qui ont lancé un appel à l'aide dimanche soir, sont aussi éprouvées par les autres associations qui aident les plus précaires. Lundi soir, la Croix-Rouge française a également lancé un appel à l'aide : l'association se dit confrontée à des difficultés financières, à cause d'une forte hausse de ses coûts de fonctionnement et d'un afflux de demandes d'aide. Le Secours populaire partage aussi ses difficultés financières.

Un bond des demandes d'aide, un surcoût de 45 millions d'euros pour l'énergie

"Le nombre de personnes que nous accompagnons augmente de façon très sensible", a indiqué à l'AFP Nathalie Smirnov, la directrice générale de la Croix-Rouge française. Les demandes d'aide ont progressé de 7% au premier semestre, par rapport à la même période l'an dernier. Et 2022 a également été marqué par un bond des demandes (+22%) par rapport à l'année précédente.

"Nous faisons également face à une augmentation de 45 millions d'euros de nos coûts d'énergie, malgré les dispositifs d'aide mis en place par l'État", a-t-elle ajouté. "La Croix-Rouge française a un déficit de 25 millions d'euros qu'on n'arrive pas à combler sur l'énergie", a-t-elle confié. Résultat : au global, l'association s'attend à un déficit compris entre 45 et 50 millions d'euros cette année. "Nous appelons solennellement à la générosité des entreprises et des pouvoirs publics pour nous aider à passer cette année particulière", a indiqué la directrice générale de l'association.

La Croix-Rouge disposait l'an dernier d'un budget de fonctionnement de 1,7 milliard d'euros, dont 1,5 milliard consacrés à la gestion de plus de 600 établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Environ 200 millions d'euros sont dédiés à l'action sociale menée par ses bénévoles, comme les dispositifs d'aide alimentaires.

Le Crédit Mutuel donne 12,5 millions d'euros à la Croix-Rouge et aux Banques alimentaires

L'appel de la Croix rouge a été entendu par le Crédit Mutuel : l'Alliance fédérale du groupe bancaire mutualiste, qui rassemble 14 des 18 fédérations régionales, a annoncé ce mardi des dons de 7,5 millions d'euros à la Croix-Rouge et 5 millions aux Banques alimentaires. En mars, le Crédit Mutuel avait déjà versé 5 millions d'euros aux Restos du Coeur.

Le Crédit Mutuel annonce effectuer ces dons "pour faire face à l'urgence et permettre aux structures de poursuivre leur soutien auprès des plus démunis." "La viabilité économique de ces organisations est aujourd'hui menacée. Confrontées à l'augmentation des prix des denrées, sans soutien, elles pourraient être contraintes de réduire le nombre de bénéficiaires ainsi que la quantité des denrées distribuées", déplore le communiqué du groupe.

Le Secours Populaire "manque de moyens"

Au Secours Populaire, les demandes d'aide progressent "de 20 à 40%, selon les territoires", une situation "très inquiétante", a confié Houria Tareb, la secrétaire nationale de l'associaiotn à l'AFP. "On manque de moyens humains et financiers", a-t-elle confié.

Plusieurs autres associations travaillent sur de nouvelles solutions pour continuer de s'approvisionner en produits, tout en préservant leurs finances. L'Armée du Salut, qui a "pratiquement doublé" l'aide alimentaire qu'elle apporte par rapport à la période d'avant la crise sanitaire, tente par exemple de passer des accords avec des agriculteurs.