Après Mont-de-Marsan, Biscarrosse offre des bons d'achat à ses habitants

Le principe est le même que lors de l'opération bons d'achat de l'été dernier à Mont-de-Marsan. Vous achetez un bon d'achat de 30 euros maximum via la plateforme Beegift sur le net et 72 heures plus tard vous recevez un bon cadeau d’un montant équivalent, à dépenser dans les commerces partenaires

Des bons cadeaux à dépenser dans tous les commerces de Biscarrosse

A la différence de Mont-de-Marsan, Biscarrosse a choisi d'appliquer l'opération à tous les commerces de la commune (à l’exception des supermarchés) et pas seulement à ceux du centre-ville. Les artisans sont également concernés. « Je prends l’exemple d’une coiffeuse à domicile ou d’une coutrière à domicile, elles ont les mêmes difficultés liées à la crise du covid qu’un commerçant qui vend des vêtements en plein cœur de ville » explique Laure Pince, l’adjointe au maire en charge de l’économie.

650 000 euros de retombées économiques attendues pour les commerces

La commune a investi 240 000 euros dans l'opération, soit 30 euros par foyer biscarrossais. En se basant sur les expériences similaires, les élus espèrent générer 650 000 euros de retombées économiques pour les entreprises partenaires.

Les bons d'achat sont valables un an. L’opération s'arrêtera lorsqu'ils auront tous été épuisés. Un peu plus d'une centaine de commerçants et artisans biscarrossais ont rejoint l'opération.

Des bons disponibles uniquement sur internet

Pour obtenir ces bons cadeaux, le consommateur n’a pas d’autres choix que de se rendre sur internet. La mairie de Biscarrosse a donc décidé de mettre en place des permanences afin d’accompagner tous ceux qui ne sont pas à l’aise avec internet et le numérique. Des permanences se tiendront tous les jours (du lundi au samedi inclus), à partir du lundi 19 octobre, dans l’ancien accueil du cinéma à Biscarrosse ville et à la mairie annexe de Biscarrosse plage.