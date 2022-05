Après Périgueux et Bergerac, Uber Eats s'installe à Sarlat

Les Sarladais peuvent à partir de ce jeudi 12 mai se faire livrer leur repas via Uber Eats. L'application de livraison de repas et de courses s'installe à Sarlat annonce le groupe, trois ans après Périgueux et Bergerac.

14 restaurants sont partenaires de l'application : Au Petit Ventre Heureux, Chez Antoine, Chicken Guys, Cosmiq Pizza-Burger, l'Endroit, l'Orient, La Mie Câline, la Pâte à Max, Le Coin Crêpes, le Riyad, le Saphir, les Fines Gueules, le restaurant Namasté Sarlat et Mc-Donalds. Les commandes sont possibles de 11h à 14h30 et de 18h à 23 heures selon le communiqué.

En Dordogne, il existe d'autres services de livraison comme Deliveroo, concurrent d'Uber Eats mais aussi Crocrorico, une plateforme locale qui ne fonctionne pour le moment que sur Périgueux.