Après plus d'un an de fermeture, la renaissance des acieries et forges d'Anor en 2 sociétés

Du côté mécanique chez désormais Anor Lame, 6 anciens salariés ont retrouvé leurs machines le 1° octobre, de quoi leur donner le sourire

C'était inespéré, inespéré, au fin fond de l'Avesnois, un site qui est ancien, pendant un an on était dans l'incertitude et là on redémarre, c'est un grand soulagement, Joel 37 ans de boîte

La société a repris 6 anciens salariés, mais l'objectif c'est de doubler voir tripler les effectifs assure Joel.

Côté fonderie, la première coulée devrait sortir d'ici un mois, 12 personnes seront recrutées d'ici la fin de l'année, mais là aussi il devrait y avoir rapidement d'autres embauches explique Philippe Dzierszinski, directeur d'exploitation de Fonderie d'Anor

On a un très très bon outil, certains collègues fondeurs me disent toujours vous avez la plus belle fonderie au nord de Paris, on fait tout types de fontes, d'aciers, des inoxs, donc il y a de quoi faire, on peut tirer notre épingle du jeu