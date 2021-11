Après plus d'un an de fermeture, le difficile redémarrage des stations de ski alsaciennes

Alors que les premières neiges commencent à tomber dans les Vosges depuis une semaine, les regards des amateurs de sport d'hiver se tournent vers les stations de ski. Après une saison 2020/21 sans remontée mécanique, l'ensemble des acteurs du secteur sont ravis de retrouver leur public dès les premières grosses chutes de neige. Même si la remise en marche est un peu plus compliquée que d'habitude.

Mauvaises surprises et problèmes de recrutement

Après plus d'un an sans fonctionner, les télésièges et les tire-fesse seraient notamment plus capricieux que d'habitude. "On a pas mal de "surprises" cette année. Nos emplois du temps pour la maintenance est bien chargé. L'approvisionnement de certaines pièces est également en tension. La remise en route est plus longue que d'habitude", admet Marie-Mathilde Morel, responsable de développement à la station du Champ du feu.

A l'image d'autres domaines comme la restauration et le BTP, les stations ont également des difficultés à recruter. "Durant cette période, certains moniteurs ont parfois décidé de changer de voie", explique Yannick Dufour, le directeur de l'école de ski français du Lac Blanc.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

S'il a réussi à boucler son planning pour la saison, il a fallu composer avec les nouvelles aspirations des moniteurs. "A la place d'avoir des moniteurs disponibles toute la saison, ils sont disponibles ponctuellement sur des courtes périodes".

C'est une saison capitale

D'après Thomas Cron, directeur d'exploitation du Markstein, certains métiers seraient également en tension. Notamment celui de pisteurs-secouristes en haute-montagne. "C'est devenue une denrée rare. Normalement, plusieurs sont formés chaque année, mais à cause de l'année dernière on a un déficit de recrutement (...) La plupart s'oriente aussi vers les Alpes", résume-t-il.

Si le démarrage est un peu plus poussif que d'habitude, tous les responsables interrogés l'assurent : les stations seront prêtes à accueillir les skieurs dès les premières grosses chutes de neige.

D'autant qu'après une saison 2020/21 presque à l'arrêt et un hiver 2019 avec très peu de neige, les stations comptent beaucoup sur cet hiver. Et Marie-Mathilde Morel de conclure : "Cette saison est capitale pour la situation économique de nos stations".