Laval, France

Samedi, sur les coups de 19 heures, Pascal Denis aura certainement un gros pincement au cœur. Le patron des Meuble Denis baissera pour la dernière fois le rideau de son magasin de 1500 m2. A l'intérieur, il ne reste plus grand chose car le magasin est en liquidation totale depuis le mois d'avril. A 62 ans, le fils des créateurs Pierre et Suzanne Denis part à la retraite. Et aucun repreneur ne s'est manifesté en deux ans.

Pascal Denis, 62 ans, part à la retraite sans avoir trouvé de repreneur. © Radio France - G.M

L'histoire avait débuté en 1964 lorsque Pierre et Suzanne Denis, des Normands, rachètent les meubles Gozetto à Laval. Un magasin situé avenue Robert Buron, là où se trouve actuellement le bar Le France. En 1972, le magasin déménage avenue de Mayenne. Les locaux seront entièrement rénovés et agrandis en 2005. Mais à partir de 2008, suite à la crise économique, la vente de meubles a commencé à baisser "et surtout la concurrence des grands magasins comme Ikéa et Alinéa" s'est fait sentir, explique calmement Pascal Denis.

Pascal Denis reste propriétaire des locaux qui sont à louer. L'un des trois espaces est déjà occupé par un club de sport. Lui et son épouse Maryline vont pouvoir couler une paisible retraite dans le sud de la France.