Après plus deux mois de mobilisation, vers la fin de la grève à l'Ehpad des Jardins du château d'Aiffres

Sur un carton accroché à l'entrée de l'Ehpad des Jardins du château d'Aiffres, près de Niort dans les Deux-Sèvres, le chiffre 64 est inscrit. C'est le nombre de jours de grève pour six salariées de l'établissement. Mais après plus de deux mois de mobilisation pour demander notamment la création d'un sixième poste d'aide-soignant et une réorganisation des horaires de nuit, il faut trouver une issue au conflit. "On va rentrer très prochainement", annonce Angélique Pioffet, l'une des grévistes. "On a rien obtenu. Mais à l'intérieur, on va continuer à travailler et à dénoncer ce qu'il se passe", assure cette aide-soignante de nuit.

Pour Roaldine Denis, elle aussi aide-soignante de nuit, c'est "beaucoup de déception. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour embaucher du personnel soignant mais à côté de ça, on embauche du personnel de sécurité", référence à l'agent présent depuis le début de semaine à côté de la grille d'entrée. Cela fait suite à l'action de ce vendredi 23 juin quand les personnels en grève ont pénétré dans l'établissement pour porter leurs revendications.

"Il y a eu Orpea, pourquoi ça ne bouge pas ?"

Des grévistes qui se demandent si "les gens s'en moquent de nos aînés ? "M. Marchive [le député] je lui ai personnellement écrit un mail je n'ai pas de retour à ce jour. M. Baloge [président de la CAN] il est passé à côté de nous en vélo quand on était au marché, au final il ne s'est pas arrêté", regrette Roaldine Denis.

"Il y a eu Orpea, pourquoi ça ne bouge pas ? Pourquoi les pouvoirs publics ne s'emparent pas à nouveau de ça ? Ils nous ont promis de faire attention aux Ehpad mais en fait non", s'indigne elle aussi Carine Paillau, déléguée CGT, représentante la fédération de la santé privée en déplacement à Aiffres ce mardi 27 juin. "Je ne comprends pas que l'ARS, le Conseil départemental, ne soient pas là pour aller voir ce qui se passe dans ces groupes privés lucratifs", dit-elle s'interrogeant aussi sur un excédentaire de dotations de l'ARS d'environ 150.000 euros pour les établissements d'Aiffres et Melle données par rapport au taux d'occupation. "Qu'est-ce que Médicharme fait de cet argent ?".

Dans une réponse écrite, la direction de Médicharme déplore "une volonté manifeste de manipulation des chiffres, qui a pour seul but de laisser croire que nos établissements feraient des bénéfices grâce à de l’argent public, ce qui est parfaitement faux", précise Delphine Mainguy, la présidente. "L'’intégralité des budgets des Ehpad d’Aiffres et de Melle sont destinés à assurer le bien-être des résidents et insinuer le contraire est malhonnête et malveillant", insiste-t-elle.

Les grévistes demandent maintenant un protocole de fin de conflit et continuent de réclamer une table-ronde avec les financeurs, Agence régionale de santé et Département.