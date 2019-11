Après plusieurs mois de fermeture, les Thermes de Brides-les-Bains rouvriront en mars 2020

Les curistes seront de nouveau accueillis au printemps à Brides-les-Bains en Savoie. Les Thermes sont fermés depuis le 19 avril à cause d’une bactérie présente dans l’eau.

Brides-les-Bains, France

Après sept mois de fermeture, les Thermes de Brides-les-Bains vont rouvrir à partir du 30 mars 2020. Ils sont fermés au public en raison de la présence de bactéries pseudomonas. La saison thermale se terminera le 31 octobre.

à lire aussi Les thermes de Brides-les-Bains fermés en raison d'une bactérie

Les travaux terminés en février

La première phase des travaux a débuté depuis quelques semaines. Une seconde partie, l’a plus importante, va débuter et s’achever le 29 février 2020. "Ils consistent à remplacer l’ensemble des éléments du système d’approvisionnement et de stockage de l’eau thermale" précise les Thermes dans un communiqué. "Pour ce faire, la totalité des éléments en place seront déposés puis remplacés par des canalisations en inox."

à lire aussi Saison terminée pour les Thermes de Brides-les-Bains

Un nouveau système de stockage sera construit. Gérard Magat, directeur général de SET Brides le promet : "Nous nous sommes fixés un haut niveau d’exigence afin d’éviter tout risque de nouvel arrêt de l’exploitation de nos établissements."

Des milliers de cures annulées

En 2019, 9 000 cures ont été annulées. Selon l'UMIH, le syndicat hôtelier, certains professionnels de Brides-les-Bains accusent "près de 80% de perte de chiffre d'affaires, et certains ne pourraient pas se relever".