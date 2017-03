Après quatre ans de travaux, l'hôtel de Crillon va rouvrir ses portes cet été

Les travaux ont pris du retard - quatre ans au lieu de deux - mais l'hôtel de Crillon va rouvrir ses portes cet été. Plus de 200 recrutements sont prévus pour faire tourner le nouveau Crillon.

Les grands échafaudages et les publicités géantes cachaient depuis trop longtemps la façade de l'hôtel de Crillon. Le palace, en travaux depuis fin mars 2013, va rouvrir ses portes cet été après d'importants travaux de rénovation. L'hôtel, propriété d'un prince saoudien, s'est modernisé et surtout adapté à la concurrence des hôtels de luxe de la capitale. Les bâtiments du XVIIIème siècle ont été restaurés, et des ajouts ont été faits : un spa et une piscine sont maintenant disponibles en sous-sol.

Deux vagues de départs volontaires

"Il a fallu travailler dans l'ombre pendant près de deux ans pour redonner vie à cet hôtel, mais aussi pour avoir des chambres et des suites qui sont à la hauteur", explique Rémi Delpech, le directeur des relations clients de l'hôtel. Après avoir passé 2 ans et demi en détachement, Rémi Delpech a réintégré ses fonctions au sein du Crillon pour que tout soit parfait à l'ouverture, dont la date n'est pas encore fixée.

Mais ils ne sont pas nombreux de "l'ancien Crillon" dans la nouvelle équipe. Sur les 350 salariés en 2013, seuls 110 sont présents pour la réouverture. "Nous avons négocié deux plans de départs volontaires très avantageux pour les salariés, indique Sophie Chavignat, la directrice des ressources humaines. Ceux qui sont partis ont touché deux mois de salaire par année d'ancienneté. Ceux qui sont restés ont gardé leur salaire en intégralité pendant les travaux." Des formations, en anglais notamment, ont également été dispensées aux salariés.

Encore 100 postes à pourvoir

Les syndicats aimeraient, eux, un troisième plan de départ volontaire "pour des collègues dont les postes ont été supprimés dans le nouveau Crillon et qui ne se retrouvent pas dans l'esprit de cet hôtel" explique Laurent Giraudeau, le délégué syndical CGT, qui négocie actuellement la future grille de salaire de l'établissement.

Sur les 200 recrutements voulus par l'hôtel, il reste encore une centaine de postes à pourvoir. Des postes "opérationnels" indique la direction. "Des femmes de chambres, des équipiers, des thérapeutes pour le spa, des hôtesses. Il y aussi des postes en cuisine comme maître d'hôtel ou encore commis de cuisine car la brigade n'est pas encore complète" détaille Sophie Chavignat. Une prochaine journée de recrutement avec Pôle Emploi aura lieu le 29 mars prochain.