Après quinze mois de fermeture, le New's est la seule discothèque loirétaine à rouvrir ses portes ce week-end

A partir de ce vendredi, les boites de nuit peuvent rouvrir après quinze mois de fermeture. Mais dans le Loiret, cinq des six discothèques ont annoncé qu'elles resteront fermées, à cause de mesures sanitaires jugées "trop restrictives". Le New's, dans le Montargois, est la seule à rouvrir.

Voilà quinze mois que personne n'avait foulé cette piste de danse. A l'intérieur du New's, cette boite de nuit de Saint-Loup-des-Vignes, perdue dans les champs du Montargois, tout est prêt pour accueillir les premiers fêtards, ce vendredi dès 23h30 et jusqu'à 5h30. L'établissement a même fait peau neuve, du sol au plafond, pendant la fermeture.

Sébastien Ciret, à gauche, et Allan Drax, sont co-directeurs de la discothèque le New's près de Montargis © Radio France - Cécile Da Costa

"Une fois que les clients ont franchi la porte de l'établissement, ils retrouvent un peu la vie d'avant", estime Allan Drax, directeur artistique et DJ de la discothèque. Il faut dire que dans les locaux, le port du masque n'est obligatoire que pour les salariés. Pour les clients, il est seulement recommandé. En revanche, il faut montrer patte blanche à l'entrée : avec un certificat de vaccination, un test Covid négatif de moins de 48 heures ou un certificat de guérison du Covid, bref, avec un pass sanitaire en version papier ou numérique.

Des tests antigéniques sur place

Pour ceux qui n'en n'ont pas, les patrons du New's ont tout prévu. "Il y aura une tente installée sur le parking à l'extérieur", explique Sébastien Ciret, directeur de l'établissement. "Des test antigéniques pourront être faits gratuitement sur place." La discothèque a fait appel à l'organisme Pharnum, spécialisé dans la mise en place de lieux de dépistages, en partenariat avec des pharmacies et établissements scolaires de santé.

Dernière condition pour pouvoir accueillir du public ce week-end : le respect d'une jauge à 75%. "Pour nous, ça représente 380 personnes, le personnel compris", calcule Allan Drax. Habituellement, l'établissement emploie 18 personnes. Ce vendredi soir, ils seront environ cinq à travailler. "C'est un peu un week-end test", poursuit le co-gérant de la discothèque.

Sur le parking du New's, un centre de dépistage du Covid-19 va être installé le soir pour permettre aux clients de se faire tester gratuitement avant d'entrer © Radio France - Cécile Da Costa

On ne sait même pas si on va rester ouverts

La reprise est très attendue ce week-end, mais les patrons du New's restent prudents. Pendant la fermeture, ils ont tous les deux trouvé un emploi pour limiter la casse. Après ce week-end, pas question de laisser tomber. "Tant qu'il y a le virus, moi je vais cumuler les deux jobs", affirme Sébastien Ciret, qui répare des chaudières lorsqu'il ne gère pas sa discothèque. "Avec la conjoncture actuelle, et l'arrivée du variant [Delta, ndlr], on ne sait même pas si on va rester ouverts", ajoute Allan Drax.

Du côté de la fréquentation, les deux gérants espèrent faire jauge pleine. Bonne nouvelle, déjà une dizaine de groupes a réservé une table dans la discothèque pour la réouverture. "Le fait d'avoir les autres boites de nuit qui on décidé de ne pas ouvrir, ça peut nous apporter des clients qui ne viennent pas habituellement", espère le DJ du New's. Même si la fermeture des autres boites de nuit peut être bénéfique pour son établissement, il ne souhaitait pas non plus rouvrir de suite. "Pour moi la meilleure des choses aurait été d'attendre septembre et d'ouvrir sans restrictions."

Les cinq autres discothèques loirétaines fermées

C'est la décision que les cinq autres discothèques du Loiret ont prises. Un choix fait à cause de mesures sanitaires jugées trop restrictives, et "injustes", selon Allan Drax. "Il faut être cohérent. Aujourd'hui il y a des bars qui accueillent du monde, qui ont les autorisations de trois heures du matin et qui font danser les gens à l'intérieur et on leur demande pas de pass sanitaire. Elle est là l'injustice."

La discothèque le New's, situé à Saint-Loup-des-Vignes, est implantée au beau milieu des champs du Montargois © Radio France - Cécile Da Costa

Si le New's a décidé d'ouvrir ce week-end, c'est donc parce que la discothèque n'a pas de concurrence directe. "On est beaucoup plus excentrés que nos collègues qui sont à Orléans par exemple", conclut Allan Drax.