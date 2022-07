Scopelec parie notamment sur l’installation des bornes de recharge électrique pour rebondir

Quel avenir pour Scopelec dans les années à venir ? L’entreprise a lancé un plan de sauvegarde de l’emploi qui a été validé par le tribunal de commerce de Lyon. Un plan de sauvegarde qui prévoit le licenciement d’environ 500 personnes au sein de l’entreprise pour garder 2300 personnes contre 3600 salariés il y a encore quelques mois ( et 500 en Occitanie) . L’entreprise explique dans un communiqué : "Ce plan permet de sortir de la situation de crise et n’est plus soumis qu’à la ratification définitive des engagements d’Orange. Par ce plan, le Groupe Scopelec va pouvoir ainsi poursuivre la nécessaire adaptation de sa structure et de ses effectifs, continuer de former ses équipes et reprendre le développement du Groupe."

4G, 5G avec différents opérateurs

La directrice de la communication Coralie de la Martinière confirme que l’entreprise va continuer de travailler pour Orange sur certains contrats. Mais il y a aussi d’autres perspectives : "Scopelec va continuer son métier historique, c'est à dire d’être un acteur important du secteur des télécoms. On continue quand même à travailler autour de la fibre. Alors il y aura de moins en moins de déploiements, mais l'exploitation et la maintenance de la fibre vont se poursuivre. Et puis, on a aussi toute une branche de réseau sur le réseau mobile, tout ce qui est 4G, 5G avec différents opérateurs."

Mais l’entreprise espère aussi beaucoup du déploiement de l’électrique poursuit la responsable de communication. "On a également tout le développement des bornes de recharge électrique pour les véhicules électriques qui est en train d'exploser. Et donc, avec notre expertise de plus de 50 ans sur l'électricité puisqu'on a installé tous les compteurs Linky etc, on est aussi positionné sur ce secteur."

Quant aux statuts, malgré ces difficultés, Scopolec est et veut rester une scop. "Ça fait parti de l’ADN de l’entreprise" dit la direction. "On a les valeurs d’une scop, on souhaite garder ce format juridique d’entreprise". Une Scop (Société coopérative et participative) est une société coopérative de forme SA, SARL ou SAS dont les salariés sont les associés majoritaires. Les salariés détiennent au moins 51 % du capital social et 65 % des droits de vote. Si tous les salariés ne sont pas associés, tous ont vocation à le devenir. Chaque salarié associé dispose d’une voix, quel que soit son statut, son ancienneté et le montant du capital investi.