Après trois ans de travaux de réhabilitation, la piscine des Abrets en Dauphiné a été inaugurée

Une piscine comme neuve aux Abrets en Dauphiné dans le Nord Isère. Le centre aquatique Vals d'O a été inauguré ce samedi 10 septembre après quasiment trois ans de travaux et trois mois d'ouverture au public. Construit dans les années 70 dans le cadre du concours des Milles piscines, le bâtiment - en forme de soucoupe volante - commençait à vieillir. Mauvaise isolation, accessibilité compliquée ou encore problèmes de fonctionnalité, les architectes ont tout mis en place pour résoudre ces problèmes avec un budget total de 8 millions d'euros.

Conçu pour moins de consommation énergétique

Cette inauguration intervient dans un contexte particulier, plusieurs piscines ont dû fermer leur porte en France à cause du coût trop élevé de l'énergie. C'est le cas par exemple d'Aqualone situé sur la commune de Saint-Maurice-l'Exil. Mais ici, les architectes l'assurent, la rénovation a été pensée pour réduire les dépenses énergétiques. "Il y a une toiture végétalisée mais aussi des panneaux solaires qui permettent de produire de l'électricité et de l'eau chaude", explique Laura Michal, l'une des architectes ayant travaillé sur ce projet. L'isolation a également été pensé dans ce sens. "Nous avons changé tous les isolants par un matériau fait à partir de verre recyclé et il a été installé à l'extérieur pour profiter de l'inertie de la structure en béton déjà présente. Ça permet donc de garder la chaleur. Le bassin est entièrement en inox ce qui empêche les fuites et le nettoyage est plus facile car il nécessite moins d'eau", poursuit William Vassal, l'autre architecte du projet.

La piscine a été réhabilité pour qu'elle soit moins gourmande en énergie © Radio France - Chloé Cenard

Interrogation autour des fermetures de piscines

Les élus présents à l'inauguration sont confiants sur le fait que cette piscine ne fermera pas ses portes dans les prochaines semaines malgré l'augmentation du coût de l'énergie mais s'interrogent sur les conséquences de ces fermetures. "Évidemment qu'il faut prendre en compte les budgets des communautés mais il ne faut pas oublier que nous avons un devoir d'accompagnement auprès des plus jeunes. Ils doivent apprendre à nager, il en va de leur sécurité. Je pense aussi qu'il ne faut pas oublier que ces équipements permettent à des personnes de se détendre quand elles ne partent pas en vacances par exemple. Ce sont des éléments à garder en tête quand on doit procéder à des arbitrages", insiste Céline Dolgopyatoff-Burlet, conseillère départementale et vice-présidente en charge de l'environnement et de la biodiversité.

La piscine a également été équipée d'un espace bien-être avec jacuzzi, hammam et sauna.