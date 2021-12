Après trois mois d'Amazon, "la rue principale d'Augny est devenue une autoroute", dénonce une élue

Noël approche, et avec les fêtes, les livraisons de cadeaux via Amazon et son énorme plateforme à Frescaty commencent à s'intensifier. L'occasion de faire le bilan, trois mois après son ouverture, avec ses opposants, qui craignaient justement des files de camions sans fin et la précarité des emplois. Marie-Pierre Comte, conseillère municipale d'opposition à Augny, et membre de l'association Les Amis de la Terre, était notre invitée, ce jeudi, sur France Bleu Lorraine.

"2.000 passages de voiture par jour" et potentiellement "plus de 80 camions par heure" avant Noël

Sur le trafic routier, l'élue note surtout une intensification au niveau des voitures : "Nous sommes régulièrement interpellés par des riverains qui habitent la rue principale d'Augny. Cela commence à 5h du matin et ça se termine à 21h. Cette rue est devenue une autoroute. Il y a quatre sorties du plateau de Frescaty, donc le flux de camions se dispatche et il est un peu dilué. Mais il y a au moins 2.000 passages de voitures de gens par jour qui viennent travailler, ça a explosé."

Et avec la période des fêtes, le trafic va encore s'intensifier : "J'ai des informations internes à l'entreprise qui font état de plus de 80 camions par heure, ce qui est absolument énorme", soutient Marie-Pierre Comte. "Aujourd'hui, on est à environ 700 passages de camions par jour."

Seulement la moitié des emplois en CDI

En ce qui concerne le millier d'emplois créés dans la métropole, l'élue fustige "un artifice de communication. Il y a 500 emplois en CDI qui ont été créés. Tout le reste, c'est de l'intérim, de l'emploi précaire, qui s'adresse à des gens sans formation, qui n'osent pas protester quand les conditions de travail sont compliquées, parce que sinon, on ne les réembauche pas... Et il y a un turn-over énorme. Les agences d'intérim et Pôle Emploi sont sans cesse en train de recruter." Pour elle, "il n'y aura jamais 3.000 emplois, contrairement aux promesses sur lesquelles Metz Métropole a travaillé."

Selon l'élue d'opposition, les conditions de travail sur place "dépendent du poste. Si vous êtes en préparation de commandes, c'est un peu plus compliqué. On a déjà un syndicaliste qui a été licencié, il passe d'ailleurs aux prudhommes la semaine prochaine."