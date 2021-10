Après la crise sanitaire, la renaissance du théâtre des Aspres, dans les Pyrénées-Orientales

Après un an et demi de fermeture, le monde de la culture redémarre. Premier spectacle ce vendredi par exemple au théâtre des Aspres. Entretien avec Alix Bourrat, l'adjointe en charge de la culture à la ville de Thuir.

Après un an de fermeture, le théâtre des Aspres lance sa saison ce vendredi - illustration

Ca va faire un bien fou ! Après un an et demi de crise sanitaire, les théâtres du département relèvent enfin leurs rideaux. Exemple à Thuir, avec le théâtre des Aspres. Alix Bourrat, l'adjointe en charge de la culture à la mairie de Thuir, était l'invitée ce vendredi matin de la Nouvelle Eco sur France Bleu Roussillon.

France Bleu Roussillon : Ca y est, le théâtre reprend vie, enfin !

Alix Bourrat : Oui nous sommes ravis. L'ouverture, c'est dès ce soir pour une séance tous publics. On est vraiment heureux de retrouver le public.

FBR : Et le public sera-t-il justement au rendez-vous ?

A.B. : Oui mais c'est une année particulière car le théâtre était fermé depuis octobre. D'habitude les réservations se font très rapidement or cette année, ça s'est fait plus tranquillement au départ. Ca s'accélère néanmoins depuis une dizaine de jours. Il est vrai aussi qu'au théâtre des Aspres, nous avons énormément d'abonnés et nous avons l'impression que le public va revenir progressivement. Le pass sanitaire fait peut-être hésiter certaines personnes mais je crois aussi qu'avec cette la longue fermeture les gens ont pris d'autres habitudes. Il faut donc reprendre le chemin des sorties, de l'extérieur, du plaisir à être de nouveau ensemble. Il va falloir refidéliser le public. C'est notre défi !

FBR : Les artistes sur scène ces prochains mois à Thuir sont-ils ceux qui étaient prévus avant la crise sanitaire ?

A.B. : Oui mais pas uniquement. Nous avons reporté des spectacles sur les deux prochaines années. L'esprit reste le même avec des marionnettes, du cirque, de la danse et du théâtre.

FBR : Avez-vous augmenté le prix des billets pour compenser les conséquences de la crise sanitaire ?

A.B. : Non, les tarifs n'ont pas augmenté. Nous gardons la volonté de garder ce théâtre accessible à tous via des tarifs modiques.