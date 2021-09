Après un an et demi d'arrêt, un premier vol passagers de retour à Châteauroux

Après plus d'un an et demi sans vol passagers, covid-19 oblige, l'aéroport de Châteauroux accueille à nouveau un vol de ce type ce samedi 4 septembre. Peut-être le signe d'un début de reprise pour le secteur aérien local.

C'est un événement que l'on avait pas vu depuis maintenant plus d'un an et demi : un vol passagers décolle de Châteauroux ce samedi 4 septembre. Commercialisé par l'entreprise castelroussine Destinations, il transporte 165 passagers vers le Monténégro. Un vol symbolique qui marque peut-être le début de la reprise pour le secteur aéronautique, mis à l'arrêt par la crise sanitaire.

La sortie d'une longue période de léthargie

Juste avant le décollage, le gérant de Destinations Maxime Diard ne cache pas son impatience : "C'est excitant (...) on va retrouver le contact avec les clients (...) Certains attendent ce vol depuis deux ans". Et pour cause : certains passagers avaient réservé leurs places avant le début de la crise sanitaire. Il leur a fallu un peu de patience donc, comme pour Maxime Diard. Après avoir passé plus d'un an et demi totalement à l'arrêt, son activité reprend enfin. Le jeune gérant se remet petit à petit dans le rythme. Il a fallu gérer aussi certaines nouvelles restrictions, liées à la crise sanitaire. Ainsi Maxime Diard, à la toute fin du mois d'août , le Monténégro est classé orange : "Ca veut dire que les personnes qui sont non-vaccinées, deuxième dose plus 14 jours, ne peuvent plus voyager que pour motif impérieux, et le tourisme n'est pas un motif impérieux. Par chance, tout le monde est vacciné, personne ne reste sur le carreau" explique le gérant de Destinations.

Cinq vols au départs de Châteauroux en 2022

Maxime Diard est confiant pour la suite : "Je pense que là, avec les vaccinations et le pass sanitaire, on peut sereinement se projeter vers la suite". Le jeune gérant ne s'attend pas à retrouver 100% de la fréquentation dès l'année prochaine, mais il assure que la demande est là. Preuve de cette confiance en l'avenir, il prévoit cinq vols au départ de Châteauroux en 2022. À destination de Tenerife, Corfou, Djerba, la Crète, et la Sardaigne.